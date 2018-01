Sluchátka značky 1More nejsou v Česku zrovna dvakrát známá. Přesto jde o značku, která za posledních dvanáct měsíců získala desítky ocenění nejen za poměr ceny a výkonu, ale i čistě za kvalitu zvuku a inovativní přístupy. Nejúspěšnější produktem firmy se stala testovaná sluchátka 1More Triple Driver, podobně zajímavý jako tato sluchátka je i samotný příběh 1More.

Prvním skutečným hitem značky 1More byly špunty Piston, které si licencovalo Xiaomi. To je prodávalo jen asi za 500 korun jako „nadstandardní“ in-ear sluchátka pro zájemce o své telefony. Pistony se pak v podstatě přes noc staly etalonem třídy. Spojení Xaiomi a 1More je ale užší než pouhá obchodní spolupráce.

Značku 1More založili v Číně v roce 2013 bývalí manažeři elektronického obra Foxconn právě díky investici od Xiaomi a 1More se tak stalo součástí ekosystému Xiaomi. O rok později už firma prodala, díky spolupráci s v té době nejpopulárnější čínskou značkou telefonů a nízkým cenám, na domácím trhu 10 milionů párů sluchátek. V posledních 12 měsících 1More zapracovali kvalitě designu, kvalitě zpracování i prodejních balení a marketingu.

THX nejen pro televize a kina

Sluchátka 1More Triple Driver zaujmou už na první pohled. Balení sluchátek připomíná knihu, která po otevření „obálky“ ukazuje vše, co zákazníci dostanou: sluchátka, pouzdro, sponu na připnutí kabelu ke košili, adaptér do letadla a 8 párů nástavců různé velikosti včetně pěnových. Levá vnitřní strana obalu pak obsahuje nákresy jednotlivých částí sluchátek. Na mysli mi okamžitě vyskočila myšlenka, že se 1More inspirovali u jiné „štiky“ sluchátkového trhu, skotského RHA, které používal stejné grafické prvky a bohaté příslušenství je pro něj typické.

Zaujme také zlaté logo Hi-Res Audio, které říká, že sluchátka prošla certifikací organizace Japan Audio Society. Ještě více se ale marketing sluchátek opírá o certifikaci THX, kterou sluchátka 1More získala jako první na světě. Kromě toho je přímo na krabici také informace o tom, že s laděním zvuku pomáhal zvukový inženýr Luca Bignardi, držitel několika Grammy. Jak už prozradil titulek, nejde o bohapustý marketing, sluchátka Triple Driver jsou opravdu povedená.

1 dynamický + 2 tlakové = skvělý zvuk

Označení sluchátek Triple Driver je čistě popisné. Jejich hlavním rysem je fakt, že zvuk produkuje trojice měničů. Jeden klasický dynamický doplňuje dvojice méně obvyklých měničů označovaných v češtině jako tlakové měniče, respektive měniče s vyváženou kotvou. Známější je ale anglický termín balanced armature.

Výsledkem práce inženýrů je zvuk, který vyhovuje požadavkům Hi-Res Audio ve schopnosti reprodukovat extrémní rozsah tónů i nárokům THX. Ty se týkají pravděpodobně důraznosti basů, které dotvářejí dojem z ozvučení filmů. Zcela subjektivně jsou sluchátka Triple Driver s modelovým číslem E1001 výrazně basově laděná a v závislosti na kvalitě použitého přehrávače/zesilovače mohou znít dost jednostranně. Naopak objektivní hodnocení musí přiznat, že Triple Driver sluchátka od 1More jsou přesně taková, jaká hledá většina potenciálních zákazníků; umí pořádně zadunět, ale kromě toho si poradí i s náročnými skladbami. Mezi basovou složkou a středním pásmem dochází trochu k soubojům o pozornost posluchače, ale vokály zní krásně čistě a intimně, zatímco vysoké tóny jsou perfektně vykreslené a sahají vysoko nad možnosti lidského ucha.

Výborná na hudbu, filmy i hry

Sluchátka jsem testoval na obvyklé směsi své oblíbené hudby, která zahrnuje vše od Smetanovy Vltavy přes Ravelovo Bolero (obé v podání České filharmonie) přes Dianu Krall a její album The Girl in the Other Room až po Intense Armina van Buurena nebo jeho nový singl Great Spirit. Nenarazil jsem ale na žádný žánr, se kterým by měla sluchátka problém. Snad jen u vážné hudby získávají bicí nástroje nebo třeba hoboje trochu větší prostor, než by jim z puristického pohledu příslušel. Naopak u Velkého ducha a obecně při poslechu Trance a Drum’n’Bass sluchátka vyloženě zářila. Přesné a důrazné basy spolu s perfektními vokály jsou pro tento styl hudby ideální.

Ověřil jsem si zároveň, že ve 1More překvapivě vyrobili sluchátka poměrně náročná na zdroj zvuku. Nejde jen o to, že při poslechu hudby v bezztrátových formátech nebo přímo ve studiové kvalitě vynikne mnohem větší detailů. Překvapivější bylo, jak výrazně jde kvalita zvuku dolů po připojení ke zdroji se slabším sluchátkovým výstupem. Se souběžně testovaným notebookem Acer Swift 5 zněla sluchátka tak špatně, že jsem se bál, jestli jsem je nepoškodil. Ne, stejně dutě zněla i moje ověřená sluchátka Sennheiser Momentum. Naopak v LG V30 byl poslech parádní.

Vedle hudby jsem musel kvůli THX vyzkoušet také jiné způsoby využití. Filmy z Netflixu i DVD byly fantastické. Basová složka pomáhala dodat důraz akci v Temném rytíři i Matrixu a Imperiální pochod ve Star Wars zněl skutečně majestátně. Dialogy ve filmech byly zároveň perfektně srozumitelné (v originálním znění, český dabing kvalitu zvuku zhoršuje). Ještě lepší zážitek pak sluchátka nabídla v kombinaci s videohrami. Star Wars Battlefront II nebo Mafia 3 se svým fenomenálním soundtrackem byly lepší než s čistě herními sluchátky.

Jen jedna chyba spojená s kabelem

Při testování jsem používal standardní silikonové nástavce, protože kus na recenzi jsem dostal bez maloobchodního balení. Jen krátce jsem vyzkoušel i pěnové Comply, vnímání zvuku to výrazně neovlivnilo, protože i silikony v uchu seděly pevně a většina testování probíhala v klidu, kde lepší izolace pěnových špuntů nehrála roli. Jediné, co mi v průběhu recenzování trochu vadilo, byl mikrofonní efekt tkaninou oplétaného kabelu. To je u in-ear sluchátek s mikrofonem běžný problém, který lze výrazně omezit vedením kabelu pod oblečením. Navíc ani mikrofon v kabelu není tak dobrý jako třeba u sluchátek Momentum In-Ear nebo u sluchátek AKG přibalených ke Galaxy S8.

1More Triple Driver si přes tyto nedostatky zaslouží spoustu chvály. Za danou cenu nemají moc přímé konkurence. Jenže klasická sluchátka s kabelem přestávají být v kurzu. Nejlépe si to člověk uvědomí, když sluchátky strhne na zem a zničí druhý telefon na jediný rok. I tady ale svítá naděje – 1More chystá bezdrátovou verzi Triple Driver sluchátek. Už se na ní těším.