Dánsko dalo světu LEGO, programovací jazyk Turbo Pascal nebo nejlepší restauraci světa Noma. Nejslavnější je ale dánský zvukový průmysl. V zemi s poloviční populací Česka vznikly značky jako Bang & Olufsen, Jamo, Dynaudio, Vifa a samozřejmě Dali. Možná to mají Dánové v krvi, když odtud pochází Peter Laurits Jensen, vynálezce prvního reproduktoru vůbec.

Společnost Dali A/S vzniklo s cílem vyrábět reprosoustavy levněji než lokální konkurenti, ale bez kompromisů v kvalitě zvuku. Po týdenním testování modelu Dali Katch nelze než souhlasit s druhou částí. Co se týká ceny, ta úplně lidová není. Katch stojí deset tisíc korun. Za tu cenu nabízí výkon dostatečný na ozvučení velké místnosti, přitom je kompaktní a snadno přenosný.

Při pohledu na bezdrátový Dali Katch je znát, že stejně jako slavnější kolegové z Dánska má Dali cit pro design. Vlastně Dali Katch nepůsobí úplně originálně, prvky jako je pružná plastová mřížka nebo kožené poutko schované v těle zařízení jsme už viděli. Severský design se svým důrazem na praktičnost, jednoduchost a používání kvalitních materiálů se nezapře.

Na test jsme dostali Katch v mechově zelené barvě, která kombinuje černé hrany přístroje s „khaki“ barvou mřížek a průzvučné tkaniny kryjící sestavu šesti zvukových měničů.V nabídce je i efektnější modrá a elegantní krémově šedá, která má v krémové barvě i kožené poutko na přenášení (nebo pověšení na strom), zatímco ostatní varianty nabízejí kontrastnější hnědou kůži.

Luxusní dojem přenosné reprosoustavy potvrzují kovová ovládací tlačítka, broušené hliníkové hrany a nakonec i bílé osvětlení vypínače, které indikuje stav baterie nebo zvolený hudební režim. Díky bohu, že nesvítí modře. Praktickým detailem jsou pak maličké gumové špunty na spodní části zařízení, které mají zajistit větší stabilitu a zamezit přenosu vibrací.

Dali Katch má netradiční konstrukci. Reproduktory míří na obě strany reprosoustavy, zařízení tak má stát na boku. Díky tomu lze ozvučit slušně velký prostor. Má to ale i nevýhody. Reprosoustava není zcela stabilní. Na posteli si ji jen tak nepostavíte, na stolku stačí, aby do nábytku někdo strččil, a reprosoustava se kácí. Díky pružným plastovým mřížkám by to měla přežít bez úhony, ale úplně šťastné to není. Daň za to, že kilogramový reproduktor můžete snadno vložit i do malého zavazadla – „tlustý“ je totiž jen necelých pět centimetrů.

Ani napájení není úplně praktické – Katch má „kolíkový“ konektor. Vzhledem k 24hdinové výdrži to není takový problém. Jen na dovolenou s sebou majitel musí vzít i nabíječku, přes USB se nabíjet nedá. Jde to ale naopak. Výrobce doporučuje napájet z dostupného USB konektoru například Chromecast audio. Na dobíjení telefonu reprosoustava s 2600mAh baterií úplně není, ale v nouzi může pomoct. Naprosto neobvyklé a jednoduše skvělé je ale to, že akumulátor v Dali Katch lze poměrně snadno vyměnit bez návštěvy servisu.

Nakonec úplně praktická nejsou ani ovládací tlačítka – na reprosoustavě chybí tlačítko pro pozastavení přehrávání nebo přesun mezi skladbami – to vše se ovládá z telefonu. Přímo na reprosoustavě jsou jen tlačítka hlasitosti, vypínač a poměrně zbytečná tlačítka „bluetooth“ a „ekvalizér. První by přitom nahradil dlouhý stisk vypínače nebo jiného tlačítka a ekvalizér je zbytečný úplně.

Nepravděpodobně dobrý zvuk

Trocha historie i dlouhá stať o designu nejsou vlastně podstatné. Tím nejdůležitějším je zvuk. Zatímco většina lidí si kupuje jen chrchlátka za pár stovek, Kali se podobně jako Bose nebo Bang & Olufsen snaží v přenosném balení nabídnout něco lepšího. Už jen přítomnost šesti měničů naznačuje, že Katch není tuctový bluetooth repráček. Dva 21mm výškové reproduktory s devíticentimetrovými woofery jsou výborně vyladěné a solidní basovou složku pomáhá vytvářet dvojice pasivních basových zářičů s rozměry 73 x 52mm. Výsledek lze popsat jednoduše: lepší bluetooth reproduktor jsme zatím v redakci neměli.

Katch má přirozený a vyvážený zvuk, který působí vzdušným dojmem, ale zároveň dokáže zahrát i hluboké tóny. Na Katchi jsme pouštěli celou škálu žánrů od klasiky, jako je Smetanova Má vlast přes Ravelovo Bolero, přes jazzovou Dianu Krall a Rebeccu Pidgeon až po Armina van Buurena nebo Rammstein a Metallicu a nenašli jsme limity ani v dynamice zvuku, ani v přesném podání vokálů, ani při ducání – to vše samozřejmě s ohledem na velikost zařízení.

Již zmiňované tlačítko equalizéru umožňuje přepínat mezi čistým a hřejivým nastavením zvuku. Čistý režim je to, co jsme poslouchali. Hřejivější podání znamenalo zejména při tišším poslechu ztrátu detailů a živosti přednesu. Reprosoustava sice trochu více basovala, ale bylo to spíš bublání než dunění. Při vyšších hlasitostech může basový režim ocenit pořadatel večírků, ale v běžném provozu to není ono.

Nejlepší zvuk z Katche bohužel nelze dostat čistě bezdrátově – chybí totiž podpora Apt-X HD. I proto výrobce v manuálu zmiňuje Chromecast Audio, k dispozici je ale také klasický audio jack. Rozdíl mezi přehráváním MP3 souborů s nízkým datovým tokem a souborů v bezztrátovém formátu FLAC byl obrovský, a tak to má být. Katch nemaskuje chyby a nedostatky, ale dává vyniknout kvalitním nahrávkám.

Celé to má ale ještě jeden háček. Jako kompaktní reprosoustava nemůže Katch nabídnout stereozvuk. Ono lze sice propojit dva Katche do stereo soupravy, ale to znamená investici 20 tisíc korun. A za to si můžete domů pořídit pěkné regálové reprosoustavy i se zesilovačem. Na cesty ale budete těžko hledat něco lepšího než právě Dali Katch.