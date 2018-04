V německém Hannoveru vyrábějí reprosoustavy, které si zaslouží pozornost. Značka Quadral nejspíše nenahradí v českých domácnostech sloupové AQ nebo Xaviany, ale místo toho může zaplnit mezeru v nabídce. Pod označením Breeze totiž v Německu vyrábějí netradiční bezdrátové reprosoustavy, které nemají přímou konkurenci.

Breeze One a Breeze Twou jsou napůl domácí Wi-Fi reprosoustavy, napůl přenosné systémy s bluetooth a baterií s dlouhou výdrží. To vše s klasickým elegantním designem a tradičními materiály. Žádný plast, ale poctivé dřevovláknité desky, kov a kvalitní komponenty. My jsme testovali menší verzi Breeze One, která slibuje i 20 hodin provozu na baterii.

Design Quadralu je konzervativní. Výrobce odmítá moderní trendy s tím, že reprosoustava má vypadat jako reprosoustava a musí v interiéru vypadat dobře i po letech. Z tohoto důvodu je Breeze One dostupný také jen v klasických barvách – bílé a černé. Dvojici měničů skrývají na pevno přidělané a precizně zarovnané kovové mřížky. Pečlivé zpracování je vidět i z dalších detailů, jako je integrace kovového ovládacího panelu do dřevěného těla reprosoustavy.

Design není jen vzhled

Co se týká čistě estetiky, není co vytýkat. Z pohledu praktického designu by si reprosoustavy možná zasloužily větší tlačítka pro párování přes Bluetooth a aktivaci připojení k Wi-Fi. A obecně by mohlo být prvotní nastavení systému přehlednější. Nestačí následování pokynů aplikace, nutné je postupovat podle tištěného návodu. Navíc je nutné použít 2,4Ghz Wi-Fi, s rychlejší 5GHz variantou se Breeze nekamarádí.

Příjemné by bylo také přidání ovládacích tlačítek pro přesun mezi skladbami – ovládací panel má pouze tlačítko pro probuzení ze spánku, pro výběr zdroje, ovládání hlasitosti a čtyři tlačítka pro přímý přístup k oblíbené hudbě bez telefonu. Vzhledem k tomu, že jim nelze přiřadit hudbu uloženou na vlastním media serveru jsou možná i trochu zbytečná.

Z pohledu ovládání není ideální ani systém zapínání. Reprosoustava má fyzický vypínač na zádech a k němu „probouzecí“ tlačítko na horní straně. Když ale hudba nějakou dobu nehraje, systém se uspí a nelze jej probudit z mobilní aplikace. To je asi největší nedostatek Systému Quadral Breeze, pokud má být primárně „multi-room“ systémem jako Sonos nebo jiné reprosoustavy s podporou Spotify Connect. Když si budete chtít pustit hudbu z postele, nebudete chtít vstávat, abyste aktivovali reprosoustavu.

Zvuk nejen pro typický obývák

Základní ladění reprosoustav Quadral je poměrně neutrální a přizpůsobené evropskému prostředí, tedy středně velkým dvacetimetrovým místnostem. O zvuk se stará kombinace 19mm výškového reproduktoru a 11,5cm středobasového reproduktoru. Plnější zvuk pak pomáhá zajistit malý bassreflex na zadní straně reprosoustavy. Jejím vlivem je zvuk v nízkých hlasitostech trochu přebasovaný – stačí ale hlasitost trochu zvýšit nebo umístit reprosoustavu dále od zdi, a zvuk se srovná. Pak je muzikální, ale bez rušivého dunění.

Pozice kousek ode zdi pomáhá při reprodukci taneční muziky, jinak je reprosoustava univerzální a díky 25W zesilovači slušně dynamická. Pro běžný poslech ve dvacetimetrové místnosti bohatě stačilo nastavit hlasitost na třetinu. V maximálním nastavení už začala reprosoustava trochu rezonovat i přes gumovou „ponožku“ po celém obvodu.

Breeze One má samozřejmě jeden výrazný limit reprodukce – prostorovost. Reprosoustava od Quadralu má design klasické reprobedny se směrovým výstupem, žádný „omni sound“, žádné psychoaktustické triky, které by nabídly iluzi prostoru. Verze Breeze Two je na tom lépe, jde v podstatě o dvě „jedničky“ položené na bok, takže nabízí stereo zvuk. I v tomto případě jsou ale reproduktory příliš blízko u sebe na to, aby poskytly nějak prokreslený prostorový zvuk.

Rozumné řešení je relativně jednoduché – pořídit si 2x Breeze One a v aplikaci z nich udělat stereo pár. To ale vyjde už pěkně draze. Dráž než kombinace reprosoustav AQ M23D doplněných o Chromecast Audio nebo jiné kvalitní aktivní stereo reprosoustavy s podporou Wi-Fi a minimálně srovnatelným zvukem. Quadral je také dražší než lídr trhu s Wi-Fi reprosoustavami Sonos. Připlácí se nejen za fantastické zpracování a vyvážený zvuk, ale i za možnost provozu na baterii a kožené poutko na přenos.