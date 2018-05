Projektor, který si poradí i s tím nejkvalitnějším možným obrazem, je pro většinu lidí nedostižný sen. První UltraHD projektory pro „domácí“ použití stály stovky tisíc korun. Za poslední dva roky se ale situace zásadně změnila a tchajwanské BenQ je přeborník ve snižování cen. Před Vánoci začalo prodávat 4K projektor za méně než 40 tisíc, novinka TK800 jde ještě níže.

Oficiální cena nového UltraHD projektoru je 33 490 korun. Při této částce je zřejmé, že výrobce musel udělat kompromisy. Při téměř měsíčním testování jsme ale zjistili, že jde o ústupky, kterých si řada lidí ani nevšimne a pro některé potenciální zákazníky jde dokonce o přínos. Zásadní vlastností projektoru je totiž zvýšení maximálního jasu na úkor věrnosti barev a kontrastu. To se ale projeví viditelně až v plně zatemněné místnosti, v obyčejném obýváku je to jasné plus.