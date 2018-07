Je to úžasný zážitek, když můžete v podstatě souběžně testovat dvě nejlepší televize na světě. Na jedné straně stojí špičkový OLED od LG, které jako jediné televizní panely tohoto typu vyrábí. Na straně druhé je Panasonic, který k panelu od LG přidává um svých obrazových inženýrů a dobré rady filmových mágů z Hollywoodu.

Nutno přiznat, že Panasonic působil od začátku zajímavějším dojmem. Takovou sílu mají dvě drobnosti – integrovaný soundbar Technics a logo THX, které má zaručit špičkové podání barev u filmů. V neposlední řadě měl Panasonic výhodu i v samotném stojanu – technické řešení, které zvolilo LG, je totiž možná efektní, ale nepraktické.

Možná, ale opravdu jen možná, to má co dělat i s tím, že Panasonic mě uchvátil už před deseti lety svými plazmovými obrazovkami. Shodou okolností jsem právě před pěti lety testoval nejlepší Full HD televizi historie. Byla to dnes už skoro zapomenutá 60" plazma Viera ZT60 s panelem typu Studio Master a na svou dobu výjimečným maximálním jasem 130 nitů.

Dnešní OLED panely tuto hodnotu mimochodem překonávají asi šestinásobně. Srovnání s pět let starým televizorem přitom není vůbec mimo – kontrastem a barevným podáním totiž plazmy pořád v ideálních podmínkách překonají většinu dnes prodávaných televizí.

Krása skla a hudebního stojanu

Panasonic své televize vyrábí v Plzni, ale s japonským důrazem na detaily. Ty se projevují už dlouhá léta v naddimenzovaných krabicích. OLED s úhlopříčkou 65" má panel tenký pár milimetrů, ale krabice má na šířku asi půl metru. Samotná instalace je ovšem překvapivě rychlá a vlastně snadná, jen je potřeba dost místa na odkládání polystyrenu, který televizi při transportu chrání.

Stojan televize sám o sobě nevypadá moc hezky, ale to je dané tím, že nemá být sám – jeho součástí je tenký soundbar, který nese značku Technics. Při instalaci jsem ocenil drobnost – zrcadlovou fólii na podstavci, díky které bylo mnohem snazší zapojit kabel od soundbaru k tělu televize. Proti loňské generaci televizí Panasonic se konstrukce reprosoustavy trochu liší. Chybí prostřední kovový pruh, povrch tvoří nepřerušovaná průzvučná tkanina. Panasonic mimochodem myslel i na montáž na zeď – soundbar se dá „pověsit“ hned pod obrazovku.

Soundbar přitom hraje logicky lépe než integrované reproduktory většiny (i drahých) televizí, ale externí sloupové reprosoustavy nebo domácí kino budou stejně lepší – záleží jen na prostoru a ochotě investovat vedle kvalitního obrazu i do špičkového zvuku.