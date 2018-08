Sluchátka s ošklivým názvem WH-CH700N vypadají obyčejně, znějí dobře a trochu dokáží bojovat s okolním hlukem. Samo o sobě by to nestačilo k nadšení. Když se ale recenzent podívá na cenu, žasne a myslí si cosi o omylu. V akci se ani ne půl roku stará sluchátka dají koupit za dva a půl tisíce. Za ty peníze působí bezdrátová komunikace i funkce rušení hluku jako pověstný "dárek zdarma".

Na pohled jsou sluchátka WH-CH700N typická circumaurální sluchátka značky Sony. Základní tvar mušlí i hlavového mostu odkazuje na mnohem dražší modely. Skořepiny mají uzavřenou konstrukci, pohltí celé ucho, jsou poměrně kompaktní a lze je natočit o 90°, aby sluchátka na krku lépe ležela a popřípadě se pohodlněji a s menším rizikem přenášela v batohu.

Konstrukce je plastová, hlavový most s příjemným polstrováním má kovový rám, a kolem uší je koženka vyplněná pěnou s tvarovou pamětí. Design je praktický a umožňuje pohodlné používání dospělým i školákům. Estetický dojem je průměrný, černá verze působí nenápadně, modrá vypadá mnohem lépe a bílo-šedá působí jako typická šedá myš, ale se spoustou hejblátek – ovládacích prvků.

Pokud není zrovna 35 °C, jsou sluchátka pohodlná i s brýlemi, což je úspěch, u sluchátek stejné značky mi občas něco překáží, tady jsem neměl žádný problém. Při mém letním testování byl ale delší poslech mimo klimatizované místnosti téměř nemožný, zaváněl uvařenýma ušima. To ale není chyba konkrétního modelu sluchátek, ale vlastnost všech "velkých" sluchátek a lidského těla v těchto vedrech.

Jeden konstrukční nedostatek ale uzavřená sluchátka WH-CH700N mají. Uniká z nich více zvuku, než by člověk čekal. To může vést k trapným situacím, jako když ve vlaku posloucháte Manowar a naskočí skladba Pleasure Slave. Sténání unikající ze skořepin paní sedící vedle po právu pohoršilo. Pardon.

Sluchátka v praxi

Místo jednoduchého ovládání na kabelu mají bezdrátová sluchátka Sony na obou mušlích dvojici ovládacích prvků. Na levé je to vypínač a tlačítko pro aktivaci a deaktivaci rušení okolního hluku doplněný o dva konektory – pro připojení klasického audio kabelu a napájecího adaptéru. Napájení přitom probíhá přes starší konektor microUSB. Při vyšší ceně by to bylo zřejmé minus, takhle není co vyčítat. Na levé straně je také NFC čip sloužící ke spárování s telefony s touto technologií, jinak je nutné tradičně při zapnutí podržet tlačítko vypínače, dokud se sluchátka nepřepnou do párovacího režimu.