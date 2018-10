Klid na práci i odpočinek, to jsou dva zásadní důvody, proč lidé dlouhá léta utrácejí spoustu peněz za sluchátka Bose QuietComfort a jejich podobně drahé konkurenty od Sony nebo Sennheiseru. Hranice deset tisíc je pro kvalitní rušení okolního zvuku standard. Standard, který se podařilo v podstatě narušit firmě Plantronics známé zejména díky dodávkám sluchátek pro NASA.

Dominantní postavení Bose a Sony v oblasti aktivního rušení okolního hluku už nabourala sluchátka Plantronics BackBeat Pro 2 před nějakými dvěma lety. Tento model uměl „vypnout“ okolní hluk, ale nebyl o tolik levnější a kvalitou elektronického rušení ještě za špičkou citelně zaostával. Nový model BackBeat Go 810 už pravidla hry mění – nejenže proti BackBeat Pro 2 ještě zlepšil funkci rušení okolního hluku, ale hlavně má citelně nižší cenu – prodává se za čtyři tisíce.

To nejdůležitější jsem sice prozradil už na začátku, ale zdaleka to není všechno. Go 810 má pořád ještě nějaká překvapení, skryté drobnosti a samozřejmě i nějaká slabší místa. Začít by se ale mělo tradičně, od designu, protože ten často rozhoduje.

Pohodlný plast

BackBeat Go 810 určitě nejsou nejluxusnější sluchátka na světě. Nemají na sobě ani jehněčí kůži, ani titanové součástky, ani ušlechtilé dřevo. Od toho má Plantronics dražší sluchátka Backbeat Pro 2. Většinu stavebního materiálu sluchátek představuje obyčejný plast, v našem případě modrý, ale k dispozici je i slonovinová a černá verze. Bytelnost sluchátek zvyšuje kovová konstrukce, která drží mušle a umožňuje měnit velikost mostu sluchátek. Ten je opět z plastu s trochou pěny překryté plátnem.

Mušle sluchátek mají obepínat celé ucho, na první pohled ale vypadají příliš kompaktně. I moje uši se ale dovnitř pohodlně vešly a netlačily ani po hodinách poslechu hudby. K tomu hodně pomáhá paměťová pěna náušníků překrytá koženkou. V parném létě to nebude nic moc, ale u uzavřených sluchátek je to naprosto normální – v letadle či vlaku ale naštěstí bývá klimatizace. Sluchátka jako celek už tak kompaktní nejsou – nedají se plně složit, ale mušle lze otočit o 90 stupňů, takže lépe sedí na krku a bezpečněji se dají přenášet v batohu nebo aktovce.