Asi nikdo nečekal, že se už letos začne prodávat nová generace televizí. Novinky představené v lednu na veletrhu CES ukazovaly na nudný rok s malými vylepšeními. Nakonec je ale všechno jinak. OLED obrazovky sice mají stejné panely jako před rokem, Samsung ale ukázal největší meziroční skok v kvalitě obrazu, jaký pamatuji za posledních deset let. A pak v září ukázal první "QLED" televizi s rozlišením 8K, kterou lze dnes koupit.

Krátce po uvedení na český trh jsme si mohli novinku vyzkoušet v domácím prostředí, v reálném týdenním provozu menšího modelu s označením QE65Q900RAT. První nadšení, které nastalo při prezentaci na veletrhu IFA v Berlíně, se v rámci všedního provozu logicky trochu vytratilo. Do značné míry jej nahradil respekt ke korejským inženýrům.

První generace produktů to nikdy nemají jednoduché, ale srovnání špičkové televize "nové generace" se slušným 4K modelem ukázal velké rozdíly v kvalitě obrazu. A to nejen v jemnosti, ale také v barevnosti, kontrastu a rychlosti. Přechod na rozlišení 8K neznamená žádné ústupky co do věrnosti barev nebo maximálního jasu, právě naopak. Více než slova to ukáže jednoduché srovnání – detailní snímky obrazu pořízené z 8K a 4K televize střední třídy. Při srovnání nejvyššího 4K modelu Samsung s 8K verzí by nebyl takový rozdíl v barevnosti, ale v jasu a jemnosti

A Samsung má ještě jeden velký trumf v ruce – to, co si zákazníci koupí dnes, není to, co budou mít za rok nebo za dva. 8K televizor Samsung Q900R může dnes působit omezeně nebo dokonce trochu zbytečně, ale to je klam. Jednak má co nabídnout už dnes, jednak zákazníci dostanou k televizi bez dalších poplatků náhradní "mozek". Čeká se jen na to, až to bude dávat smysl.

Jeden kabel jako klíč k úspěchu

Už při oznámení nové 8K televize se objevily okamžitě zpátečnické hlasy, podle kterých je 8K televize naprostá zbytečnost. Na tom se shodovali v online diskusích zarytí uctívači relikvií v podobě plazmových FullHD obrazovek (jednu takovou mám doma) i lidé, kteří právě koupili 4K obrazovku a nechtějí připustit, že by mohlo být něco výrazně lepšího. A sami asi tušíte, že realita není tak jednoduchá.

Nesporným faktem je, že žádná televize na světě nevysílá standardní program v rozlišení 8K. Na nepřetržité vysílání není ani dost obsahu, ani smysluplná distribuční síť, ve které by zvýšení přenosové kapacity na čtyřnásobek 4K rozlišení a šestnáctinásobek FullHD dávalo smysl. Testy vysílání sportovních přenosů z olympiády proběhly v Japonsku a Koreji, ale ve středu Evropy jsme v roce 2018 rádi, že alespoň pár kanálů vysílá ve FullHD rozlišení. A dokonce už na Kuki TV běží vysílání NASA TV ve 4K…. pokud to chcete počítat jako řádné TV vysílání.