Začít testovat německé reprosoustavy Quadral něčím jiným než Imperiálním pochodem z Hvězdných válek by byl hřích. Alespoň takový jsem měl pocit, když jsem vybalil model Breeze Blue XL, který navzdory "modrému" jménu dorazil v kombinaci luxusního bílého laku a černých reproduktorů. Nemít na stole zásobník na bonbóny s hlavou stromtroopera, možná bych přemýšlel třeba o Bílých Vánocích, ale už se nedá nic dělat.

Slovo Blue v názvu se jinak rychle vysvětlilo. Výrobce chtěl dát jasně najevo, že i když tento systém z řady Breeze vypadá jako klasický pár stereo reprosoustav, nabízí i možnost bezdrátového propojení s mobilním telefonem. U moderních domácích reprosoustav to ostatně dává smysl – bez drátů je to pohodlnější. To platí i pro ovládání, které u modelu XL zajišťuje dálkový ovladač doplněný o malý otočný knoflík přímo na pravé reprosoustavě. Ten slouží primárně k ovládání hlasitosti.

Zprovoznění nového audiosystému od Quadralu zabere méně než pět minut. Nejvíce práce mi dalo bezpečně reprosoustavy vyndat z přepravní krabice – dohromady váží 6 kilogramů –, ale jinak to bylo rychlé. Stačilo zapojit napájecí kabel a propojit obě bedýnky přiloženým třímetrovým kabelem. I když jsou poměrně těžké, s hledáním prostoru nebudou žádné starosti. S rozměry 21 × 14 × 19 cm se vejdou i do hodně malých poliček. Vyústění bassreflexu vzadu si sice říká o nějaký prostor za reprosoustavami, ale nemusí to být zrovna půl metru.

Větší hmotnost reprosoustav je dobrým znamením pro to, co přišlo po zapnutí hudebního systému, který nemá těšit jen oči, ale hlavně uši. S potěšením pro oči se to navíc trochu komplikuje tím, že výrobce použil jako indikaci funkce systému tak populární modré LED světlo, které je velmi jasné a popravdě protivné, zvláště když chce člověk poslouchat hudbu a relaxovat v šeru nebo přímo ve tmě. Totéž platí i pro jeho červenou variantu, která oznamuje pohotovostní režim přístroje.

Klasika s konektory navíc

Breeze Blue XL v základu funguje jako klasické aktivní stereosoustavy – všechna elektronika včetně zdroje energie je v pravé bedýnce, do levé pak vede audiokabel už hotový signál. Výrobce si dal záležet i na samotných terminálech. Pokud místo přiloženého kabelu použijete koupené s "banánky" na konci, můžete je zapojit zasunutím, jinak je nutné terminál povolit a pak zase utáhnout – i to je ale lepší než bedýnky propojené napevno nebo tenkým kabelem s 3,5 konektorem.

Nabídka konektorů na zádech pravé reprosoustavy je nadstandardní. Vedle klasického 3,5mm vstupu a cinche je tu také optický vstup, který lze využít ve spojení s televizí či Xboxem One (nebo původní verzí PlayStationu 4). Bohužel chybí věc, která by z Quadralu udělala ideální PC reprosoustavy, a to je USB převodník. USB konektor na zádech reprosoustavy je podobně jako u modelu Breeze One určený pouze k napájení externích zařízení. Většina lidí tak pro připojení k počítači použije cinch nebo 3,5mm kabel.