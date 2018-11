Nejdříve to byly noviny a knihy, potom walkmany, nyní chytré telefony. Věci, které údajně brání mezilidské komunikaci ve veřejném prostoru, se mění, už skoro čtyřicet let ale člověka od okolního shonu a ruchu odlučují sluchátka. První walkman z roku 1979 se svým konektorem pro stereo sluchátka změnil svět. A po čtyřiceti letech nastal čas říct konektorům a kabelům "pá pá".

Letošní výběr těch nejlepších sluchátek se proto až na výjimky určené audiofilům a milovníkům videoher soustředí na sluchátka, která je nutné nabíjet. Bezdrátová sluchátka se ale výměnou za trochu péče odmění svobodou a často větším pohodlím.

Rozdíl v ceně klasických a bezdrátových sluchátek pak mohou snadno smazat během pár měsíců – bluetooth sluchátkům se jen těžko dá zlomit kabel, což je vlastnost klasickým sluchátkům vrozená. Nemluvě o tom, že bezdrátová sluchátka nemají kabel, kterým by bylo možné stáhnout připojenou elektroniku na zem ze stolu.

Dárek pro děti do sta let

Sluchátka jsou navíc univerzální dárek – jejich využití není závislé na pohlaví ani věku. Sluchátka ocení i předškoláci (a co teprve jejich rodiče), jen by je neměli používat bez dozoru nebo bez omezovače hlasitosti, který citlivé uši chrání před poškozením. A speciálně děti by z bezpečnostních důvodů měly mít sluchátka bezdrátová. Ne že by se snad měly rovnou uškrtit, ale je mnohem pravděpodobnější, že na sluchátka zapomenou, a strhnou s nimi i tablet nebo počítač.

Jako optimální dětský tip se v tomto případě jeví retro sluchátka Koss Porta Pro v bezdrátové verzi – netlačí moc na hlavě a díky otevřené konstrukci je i ven slyšet, když sluchátka hrají příliš nahlas. Jen je nutné dávat pozor na vlasy – kovová konstrukce umí pěkně tahat za kštici – a cena dva tisíce korun je poměrně vysoká. Další variantou může být třeba Yenkee YHP 15BT za 800 korun. Smysl pro děti dávají i in-ear sluchátka Optoma NuForce BE2 Black, která mají díky aktuální ceně 500 korun na Alze fantastický poměr ceny a výkonu.

Funguje to i opačně, seniorům mohou poslech televize zpříjemnit buď speciální naslouchátka, jako bezdrátový Sennheiser Set 860 s regulací hlasitosti pro každé ucho zvlášť, mnohdy ale pomohou i obyčejná bezdrátová sluchátka – raději ale kvalitnější – a televizi nemusejí poslouchat i sousedi. Argument o výhodách bezdrátu je přitom stejný jako u dětí.

Zcela bez drátu jen s výhradami

Naprosto nepopiratelný je fakt, že Apple už druhý rok úspěšně prosazuje relativně nový typ sluchátek označovaný jako "zcela bezdrátové". I když Apple nebyl první a nemá nejkvalitnější zvuk, podařilo se mu přesvědčit fanoušky, že oddělené pecky za čtyři tisíce korun dávají smysl. Podle mě to není nejlepší volba. Sám bych asi ztratil jakákoliv "true wireless" sluchátka, ale hlavní výhradou vůči AirPodům je v dané cenové kategorii podprůměrný zvuk. Pod stromečkem se ale AirPody k novému iPhonu XS hodí dobře.

Objektivně lepší variantou jsou však podle prvních recenzí sluchátka True Connect od RHA s přirozeným, mírně basově laděným zvukem a komfortním usazením v uchu i díky speciálním nástavcům z paměťové pěny. Bohužel na ně neplatí aktuální 25% sleva, takže přijdou na 4390 korun. To je o trochu více než kolik stojí AirPods, ale sluchátka RHA mají tříletou záruku.

Zvuk hezky do uší, třeba z nákrčníku

Krokem vpřed ve srovnání s klasickými peckami, které tak trochu plandají v uchu jako AirPody a EarPody od Applu a jejich kopie od Huawei, jsou in-ear sluchátka. Ta se zasouvají do zvukovodu a drží v něm díky silikonovým nebo jiným nástavcům. Jako nejlevnějšího vhodného zástupce bezdrátových in-ear sluchátek musím znovu doporučit NuForce BE2 Black. Zvuk mají takový obyčejný, ale slušný a na jedno nabití vydrží reálně osm hodin hlasitého poslechu a za pět set korun není úplně lehké najít lepší sluchátka i mezi modely s kabelem.

Můj jednoznačný tip na bezdrátová sluchátka "do uší" s nejlepším poměrem ceny a výkonu jsou RHA MA750 Wireless. Běžně stojí čtyři tisíce korun, ale v rámci Black Friday je možné je koupit až do neděle za rovné tři tisíce i s dopravou z Británie a tříletou zárukou. MA750 Wireless nosím téměř denně, na jedno nabití vydrží přes dvanáct hodin. Hlavně ale opravdu skvěle hrají.