Projektory jsou buď velké a těžké s kvalitním obrazem, nebo se dají nosit v aktovce, ale nabízejí mizerný obraz. Tak jednoduché už to ale není. Optoma s novou řadou projektorů vybavených extrémně jasnými LED dokáže rozsvítit i čtyřmetrovou zeď bez připojení do zásuvky. A i když chcete prezentovat nebo pouštět video z Netflixu či Youtube, obejdete se i bez notebooku.

Optoma LH200 je protipól všech projektorů, které jsem za poslední dva tři roky testoval. Trendem bylo zvyšování rozlišení a snižování cen. Model LH200 a jeho alternativy s označením LH150 a LH160 na to jdou opačně – velký obraz se standardním FullHD rozlišením vmačkávají do malého těla, za které si majitelé, primárně firmy, trochu připlatí. Manažer, který může rozbalit prezentaci na velké ploše i mimo tradiční zasedací místnosti, nepochybně zaujme.

Mobilní formát projektoru, který lze vzít i na zahradu, na pláž nebo na vyjížďku lodí, má něco do sebe. Není žádné velké tajemství, že projektory, které se kupují do firem, slouží často druhou směnu v soukromém prostředí. Tam se nakonec mobilita a snadná instalace cení ještě více než v budovách, které jsou přece jen na prezentace a používání elektroniky připravené.

Jednodušší to už asi nebude

Optoma si přitom dala práci s tím, aby mobilní projektor nebyl jen přenosný, ale aby se opravdu snadno a dobře používal. Začíná to už samotnou instalací. Projektor má rozměry stohu papírů A4, takže se vejde do malého batohu i aktovky a v prostoru jej lze umístit kamkoliv – v mém případě se vešel na široký parapet, na horní hranu křesla, na sloupovou reprosoustavu… odnikud nespadl, nikdo jej nestrhl. I v krkolomnějších pozicích totiž zůstával relativně v bezpečí díky absenci kabelů, o které by někdo mohl zakopnout.

Při balancování procesoru na hraně křesla jsem alespoň mohl porovnat velikost a kvalitu obrazu s 65" LCD televizí. I z nekvalitní noční fotky je zřejmé, že velikostí projektor snadno televizi překoná a koukat se na to také dá, i když s rozsvíceným světlem nebude obraz z projektoru tak výrazný.

Správnou orientaci projektoru usnadňuje dvojice nožek, kterými lze změnit výšku projektoru. Další možnost instalace nabízí klasický stativový závit, nechybí ani možnost promítání „vzhůru nohama“, pokud by se majitel rozhodl, že mobilita se přeceňuje, a chtěl projektor umístit do prostoru natrvalo. Vlastně je tu jeden možný problém - v balení chybí HDMI kabel. Místo toho je součástí dodávky malá neoprenová brašna a dálkový ovladač. Optoma se soustředila na samotný projektor, který vypadá jednoduše, elegantně a je přitom bytelný a výborně zpracovaný, ikdžy padat na zem bych ho určitě nenechal. Raději ani v té přiložené brašně.