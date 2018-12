Panasonic nestihl náš sluchátkový speciál, ale vánoční sezónu ještě zvládl. Nová bezdrátová sluchátka HD605 by totiž byla škoda vynechat, ať už při hledání dárků pro někoho blízkého, nebo při výběru sluchátek pro vlastní použití. Bez nadsázky lze říct, že jde o velký návrat značky, která u sluchátek tak trochu tápala. Tentokrát jde ale po krku těm nejúspěšnějším, a s pořádnou vervou.

Bezdrátová sluchátka s rušením okolního hluku od Panasonicu mají všechno, co musí mít moderní sluchátka. Jsou bezdrátová, patří do sféry Hi-Res Audia a kvalitu zvuku si udrží i při bezdrátovém připojení – a je jedno, jestli se připojí k iPhonu nebo telefonu s Androidem, všude nabídne nejlepší možný zvuk. A nechybí ani klasický kabel, snad pro strýčka Příhodu.

Zaškrtat všechny žádané položky by nestačilo k ohrožení dominantní dvojky Bose a Sony mezi výrobci sluchátek s aktivním rušením okolního hluku. Panasonic proto přidal funkci "naslouchátka" a jinak se držel jednoduchosti. Sluchátka HD 605 se třeba obejdou bez vlastní mobilní aplikace, což je dnes skoro zázrak.

Káva nebo klasika

Ve světě, kde se nejlépe prodávají obrovská plastová sluchátka s nápisem Beats nebo malé pecky s ustřiženým kabelem, se Panasonic drží elegantní klasiky. HD 605 jsou sluchátka s uzavřenou konstrukcí a jednoduchým vzhledem, který nijak nekřičí o pozornost. Hlavně černá verze působí skoro neviditelně, možná i nudně. To se naštěstí nedá říct o variantě, která se oficiálně jmenuje Brown, ale já jsem si ji přejmenoval na Kávovou, na správném světle by se dalo uvažovat i o temně bronzové.

Barva středně upražených kávových zrn sluchátkům svědčí – dává lépe vyniknout jednoduchým tvarům a přitáhne pohled mnohem spíše než černá varianta. Hnědá není dvakrát populární, ale když se zvolí správný odstín a spojí se s elegantními tvary, působí sofistikovaně, stejně jako luxusní kožená pohovka nebo ručně šité boty.

Až do takových výšin Panasonic nesahá použitými materiály. Místo jemné jehněčiny vsadil na ekologickou kůži a paměťovou pěnu. Skořepiny sluchátek pak tvoří plast, stejně jako posuvné části hlavového mostu. Tento kompromis je společný i pro Sony a Bose – plast je lehčí než kov a sluchátka, která mají na hlavě vydržet i více než deset hodin v letadle, musí být lehká a pohodlná.

Panasonic na pohodlí nešetřil, skořepiny jsou dost hluboké i pro moje uši, navíc se umí mírně naklánět ve všech směrech, takže snáze kopírují uši a přispívají ke kvalitě zvuku utlumením vibrací. I s brýlemi je možné poslouchat hudbu hodiny v kuse. V teplém prostředí se uživatel stejně jako u všech uzavřených sluchátek neubrání pocení, ale v pokoji vyhřátém na 23 stupňů se uši nepřehřívají.

Ke konstrukci lze mít i pár výtek – použití plastu může znamenat menší odolnost při dlouhodobém používání, osobně mě ale spíše zarazil způsob, kterým je možné sluchátka složit do kompaktnějšího tvaru, aby se vešly do přiloženého pevného pouzdra. Skořepiny se totiž umí otočit kolem vlastní osy, ale opačně, než konkurence – v otočeném stavu míří vnitřní strana sluchátek vzhůru. Je to jen nezvyk, ničemu to nevadí a ve skořepinovém pouzdru jsou sluchátka v bezpečí.