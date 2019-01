Dřív to byla běžná součást domácnosti. Jednoduché gramorádio, které sloužilo v tandemu s televizí bez dálkového ovládání, ještě černobílou… Popravdě jen blázen by toužil po návratu do let šedesátých až osmdesátých, ale když na test dorazil jeden z nejlevnějších gramofonů na trhu, nešlo si nevzpomenout.

Sencor STT211U je v přesný protipól hisptersko-audiofilského přístupu k hudbě na černých plastových plackách. Jednoduché zařízení, které umožní každému, kdo o to stojí, poslechnout si dlouhohrající desku. Protože doba pokročila, nabízí nakonec i levný gramofon Sencor něco navíc.

Hlavní „nadstavbovou“ funkcí má být nahrávání zvuku z desek a jeho uložené do standardních MP3 souborů. Ideál pro někoho, kdo dostal nebo zdědil hromadu desek, ale nechce investovat desítky tisíc korun do toho, aby si je užil a užíval. Aby celý systém po jednorázovém přehrání či digitalizaci desek neztratil na užitečnosti, umí MP3 soubory také reprodukovat, a to z paměťových karet nebo USB disků a má v sobě i analogové rádio.

Zásadní otázkou samozřejmě bylo, jak moc špatný gramofon za cenu 1499 korun bude. První dojem byl rozpačitý, po čtrnácti dnech je ale jasné, že zrovna tady zákazník dostane víc, než zaplatí. A vůbec se nemusí trápit s nastavením protiváhy nebo antiskatingu jako u „opravdových“ gramofonů.

Design plastový, ale ne špatný

I „obyčejný“ gramofon z Litovle působí trochu jako luxusní zboží. Můj Pro-Ject Essential III má klavírní lak, smaragdová ložiska a jeho přenoska klesá k desce pomalu s rozvahou a elegancí anglické královny usedající na trůn. Sencor STT211U je úplně jiný. Testovaná verze se tváří jako černý prvek AV soupravy s kovovým čelem, ale na zádech a spodku už vykukuje měkká a levná hobra a talíř i povrch gramofonu jsou z levného tvrdého plastu, stejně jako ramínko i tělo přenosky.

Čelnímu panelu dominuje maticová obrazovka s modrým podsvícením, která mi osobně neudělala žádnou velkou radost. Důvodem je právě ono modré podsvícení, které je docela intenzivní a působí laciným dojmem – lepší (a víc retro) by byl oranžově nebo zelené podsvícení. Displej by mohl být také delší o jednu či dvě pozice, takhle místo obvyklého „phono“ pro označení gramofonu ukazuje jen „PHON“. Při dané cenovce je však přítomnost displeje více příjemný bonus než důvod ke kritice.

