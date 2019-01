Zvuk přede mnou, zvuk za mnou, zvuk nade mnou. Zvuk úplně všude, jen armáda reprosoustav chybí. Stačí soundbar pod televizí nebo vcelku obyčejná sluchátka. Hitem letošního veletrhu CES se staly systémy, jež dokáží vytvořit zvuk, který uživatele obklopuje nejen ze stran. Prostorový zvuk okouzloval návštěvníky už loni a předloni, letos se ale objevil další skok – prostorový zvuk bez spousty extra reproduktorů.

Obklopit uživatele prostřednictvím jediné „krabičky“ zvukem ve standardu Dolby Atmos, který počítá s celkem devíti reprosoustavami, se snaží Sony, Sennheiser i autoři legendárních zvukových karet Sound Blaster z Creative Labs. Ti už mají na trhu hned několik produktů s technologií označovanou jako Super X-Fi, která takzvaný 360° zvuk dostane i do klasických stereo sluchátek, dokonce i do moderních bezdrátových.

Zvuk na míru každé hlavě

Vytvořit iluzi, že kolem člověka probíhá přestřelka nebo že mu kolem hlavy poletuje vážka, není úplně snadné ani se spoustou reproduktorů. Ještě náročnější to je ve chvíli, kdy má stejný efekt vytvořit dvojice měničů ve sluchátkách, jeden zdroj zvuku na každé ucho. Skvělý prostorový zážitek pak závisí na spoustě chytrých kalkulací a měření, která provádí algoritmy založené na strojovém učení. Ano, i kvalitní zvuk už má na starost umělá inteligence.

Prezentace Creative Labs proto začínala měřením, aby byl zážitek z technologie co nejlepší. Většina uživatelů bude mít k dispozici pouze mobilní aplikaci, která z fotografií vytvoří 3D model hlavy a uší na základě tohoto modelu vymyslí, jak má zvukový záznam znít, aby se podobal tomu, co by uživatel normálně slyšel ze svého okolí, protože vedle samotného prostředí ovlivňuje vnímání zvuku i tvar hlavy a uší.

Dalším krokem, jak získat prostorový zvuk, je vyladit spolupráci mezi algoritmy a konkrétními sluchátky. Creative Labs pro svou technologii Super X-Fi vyvinul malý, ale velmi výkonný zesilovač s USB Type-C konektorem a výstupem pro klasický audio jack, vyladil jej se šesticí vlastních sluchátek řady Aurvana a vytvořil profily pro populární sluchátka i modely používané audiofily – v nabídce nechybí například obyčejná a zvukově hrozivá sluchátka Apple Earpods nebo dávno překonaná sluchátka Koss Porta Pro, ale ani Sennheiser HD800 nebo Beyerdynamic DT990 či Bose QuietComfort 35II.

My máme k dispozici zesilovač se sluchátky Creative Aurvana Trio. Obě zařízení si zaslouží pozornost sama o sobě, nejlépe ovšem fungují dohromady. Při poslechu hudby vytváří Super X-Fi povedenou iluzi poslechu z reprosoustav místo toho, aby zvuk zněl uprostřed hlavy jako klasické stereo. I z in-ear sluchátek dokáže vytáhnout velký prostor. U filmů se zvukem ve formátech 5.1 (Dolby Digital) nebo 5.1.4 (Dolby Atmos) pak funguje iluze prostorového nebo 360° zvuku. A i bez přidaných efektů funguje Creative SXFI Amp jako výborný sluchátkový zesilovač, který si poradí i se studiovými sluchátky s velkým odporem.