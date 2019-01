Loňský rok se nesl ve znamení bezdrátových sluchátek, jejichž cena u méně známých značek krásně klesla. Stejně tak se koncem roku objevila levnější sluchátka, která umí odrušit okolní hluk. Funkce dříve vyhrazená luxusním značce Bose a posléze Sony se začala šířit jako lavina. Nemá smysl zastírat, že za tím stojí fakt, že se taková sluchátka naučili vyrábět čínští výrobci.

Testovaný model španělské značka Energy Sistem má také kořeny v Číně, ale to není nutně negativní vlastnost. Díky tomu se dají koupit za 2500 korun, a přitom mají bohatou výbavu včetně povedeného pevného pouzdra, které ocení každý, komu v letadle někdo hodil své skořepinové příruční zavazadlo na látkový batoh. Hlavní ovšem je, že nehrají špatně, naopak, mají zvuk, který cílovou skupinu zvedne ze židle.

Sluchátka Energy Sistem s celým zbytečně dlouhým názvem Energy Sistem Headphones BT Travel 7 ANC dělají dobrý dojem hned při vybalení. Pevné pouzdro se vzorem uhlíkových vláken je zevnitř modře polstrované a obsahuje elegantní sluchátka s matným černým povrchem. Použití měkčeného plastu místo lesklých materiálů je velké plus. Nejen, že sluchátka lépe vypadají, ale také jsou příjemnější na dotyk.

Kombinace černé barvy se stříbrnými prvky na hlavovém mostu spolu s tvarem a velikostí mušlí připomínají legendární sluchátka Bose QuietComfort 25, která se stala v podstatě synonymem pro sluchátka do letadla. Napodobení designu není samoúčelné. Sluchátka totiž dobře sedí na hlavě i s brýlemi, netlačí a mušle pojmou celý ušní boltec, přitom působí kompaktně. Kov pak není jen na ozdobu, ocelovou lištu má i mechanismus, kterým se upravuje velikost mostu. Díky tomu by sluchátka měla vydržet i trochu násilí. Sluchátka lze samozřejmě složit – mušle jsou otočné a most obsahuje kovové „panty“.