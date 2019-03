Je málo horších věcí, než být na školení nebo přednášce a nevidět, o čem se mluví, protože na plátnu jsou vidět jen šmouhy. Ještě horší je na školení nebo jednání usínat, protože hostitelé zatemnili jednací místnost, aby bylo vidět, co promítají na plátno.

To nejsou vymyšlené hororové historky, ale běžná realita. Vysloužilé projektory s vysvícenými lampami nebo častěji levné "domácí" projektory místo těch specializovaných lze najít ve spoustě firemních zasedaček. My jsme vyzkoušeli, jak to má vypadat správně díky srovnání nového byznysového projektoru BenQ LH770 se základním domácím projektorem W1050.

Heslem dne přitom je, že sledovat prezentaci nebo třeba pohádky jde s tím pravým zařízením pohodlně i v poledne a bez gumových žaluzií. Svit pěti tisíc svíček schovaný v laserové lampě umí přesvítit i slunce.

David a Goliáš

BenQ LH770 svou důležitost prozrazuje už velikostí krabice, ve které dorazil na test. Přes rozměr, které na šířku převyšují půl metru a na výšku skoro dvacet není první testovaný byznys projektor ten největší, který jsem měl doma na stole. Pozici rekordního cvalíka si ještě nějakou dobu budou držet špičkové domácí 4K projektory, které mimochodem stojí výrazně více než testovaný byznysový kousek.

LH770 má jen standardní FullHD rozlišení, přesto je masivní. Obzvlášť to vynikne ve srovnání s domácím projektorem, který je možné nosit v jedné ruce. BenQ W1050 váží 4,5 kilogramu, LH770 skoro o deset více. Rozdílná velikost není jen estetická záležitost, ale ryze funkční. Dražší model má větší a kvalitnější optiku, výkonnou lampu s modrým laserovým světlem s maximálním jasem 5000 lumenů a také citelně výkonnější a tišší chlazení. To všechno jsou parametry, které v profesionálním prostředí dávají smysl více než u levného domácího zařízení za 15 tisíc.

Rozdílů v designu obou projektorů je spousta, zásadní jsou funkční rozdíly. Byznysový projektor s čtyřiapůlkrát nižší cenou nabízí větší možnosti úpravy obrazu při instalaci – samozřejmostí je možnost vychýlit objektiv projektoru v jeho těle a upravit tak "namíření" obrazu. Projektor tak nemusí být v optimální pozici vůči plátnu nebo stěně, na níž vysílá obraz. Ovládací prvky jsou samozřejmě také větší a robustnější, i když na ně po prvotním nastavení není nutné sahat.