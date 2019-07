Zvuk a obraz, který tvůrci zamýšleli. Fráze, kterou používá stále více výrobců televizí, reprosoustav i sluchátek, je trochu únavná. Zvlášť, když ji používají značky, u kterých víte, že mají k vyváženosti daleko. O to zajímavější je úkaz, kdy se uznávaná firma, která doposud dodávala své produkty v podstatě jen profesionálům, rozhodne vstoupit na úplně nový trh.

Německý Neumann se po letech výroby profesionálních mikrofonů, do kterých zpívali Beatles nebo třeba Kurt Cobain pustil vedle záznamu zvuku i do jeho reprodukce. Nejprve přišly studiové odposlechy, které si rychle získaly zákazníky mezi profesionály. Nyní to Neumann zkusil se sluchátky. NDH-20 míří primárně na profesionály v nahrávacích studiích, ale ještě více se může líbit audiofilům, které vedle množství detailů, které sluchátka umí odhalit, zaujme i design.