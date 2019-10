Netflix se po dvou a půl letech ještě více přiblížil českým domácnostem. Když šéf firmy na veletrhu CES 2016 oznámil, že největší videopůjčovna na světě bude okamžitě dostupná po celém světě s výjimkou Číny nebo Severní Koreje, byla to euforie. Konec placení za VPN, která umožňovala přístup k pokladům Netflixu i z Česka "ilegálně". Pak ale přišlo zklamání v podobě omezené nabídky.

Nyní Netflix udělal další krok. Přeložil své aplikace do češtiny, přidal české filmy a seriály, desítky titulů s dabingem a stovky filmů a epizod seriálů s titulky. Krátce po spuštění skutečně české verze Netflixu, nikoliv pouze "mezinárodní verze dostupné v Česku", je ale na jásot trochu brzy. O to větší naděje ale je do dalších týdnů. Třeba Vánoce by s Netflixem měly být pěkné. Se Zaklínačem. V češtině...