Cenu a datum zahájení prodeje možná technologicky nejpokročilejší televize TCL ještě tají, zato čínský výrobce elektroniky překvapil fanoušky fotbalu. V pražském Tančícím domě ve středu oznámil, že se stává "Premium partnerem" České fotbalové reprezentace. Logo TCL se ve spojení s českým fotbalem začne objevovat od prvního ledna 2020.

Nečekané spojení s fotbalem ale nebylo to hlavní, co si evropští představitelé TCL do Prahy přivezli. Firma ofenzivu na českém trhu začala s novými televizory i prvním telefonem, který nabízí pod svou vlastní značkou. Došlo i na neoficiální informace o ohebném telefonu, překvapení ohledně Android TV i na odhalení dostupnosti luxusní televize s mikroLED technologií. To ale za TCL zvládla prozradit Alza.