A to je vše přátelé… Systém reprosoustav Sonos, které změnily svět domácího audia, máme konečně kompletně otestovaný. To nejpůsobivější jsme si nechali nakonec. I když reprosoustavy Play:5 nejsou největší ani nejtěžší z toho, co kalifornská firma nabízí, Play:5 má to nejdůležitější. Zní z celé nabídky firmy nejlépe a umí hrát i bez připojení k domácí síti. Otázka je, jestli to stačí.

Z portfolia značky Sonos jsme otestovali téměř vše, od nejlevnějších reprosoustav prodávaných v Ikey až po domácí kino, které se nechá postavit přibližně za 10 minut a je k tomu potřeba absolutní minimum zkušeností a drátů. Play:5 je ale trochu jiná liga. Už proto, že to není úplná novinka, vlastně naopak. Ve světě spotřební elektroniky je to tak trochu zjevení.