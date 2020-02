Možná si říkáte, že tahle sluchátka jste už viděli, a možná máte pravdu. Pravděpodobně to ale nebylo naživo. Jabra Elite 75t jsou přímým nástupcem jedněch z nejlepších bezdrátových sluchátek roku 2018. Novinku jsme doporučovali už před Vánoci, ale mělo to háček: nový model se v Česku nedal koupit, a byla to škoda.

Jabra dokázala u nového modelu vylepšit věci, které jsme ve velkém testu konkurentů Airpodů od Applu u modelu 65t kritizovali. Ale to nestačilo. Inženýři dánské firmy vylepšili i věci, které vlastně nikdo nekritizoval. Možná se mohli zastavit o trochu dříve, ale to by se zbytečně vzdali konkurenční výhody.