Pět let vídaly stovky tisíc lidí každý týden sluchátka Philips A5PRO, jeden z nejlepších modelů holandského výrobce. Popularitu značky zaštiťoval Armin van Buuren, jeden z nejlepších DJs na světě, který se na vývoji sluchátek sám podílel. Spolupráce ale skončila a audio inženýři v Philipsu museli přijít s něčím novým.

Nevybrali špatně – navrhli sluchátka, která jsou levnější, zahrají i to, co slyší jen delfíni a netopýři a ještě slibují aktivní rušení okolního hluku. Philips PH805 si jednoduše zaslouží pozornost.

Po nedávném testování luxusních sluchátek Momentům Wireless 3 bylo zajímavé vyzkoušet dostupnější variaci na kvalitní bezdrátová sluchátka. Philips navíc zabodoval hned na začátku, když místo měkkého pytlíku na přenášení vykouklo z krabice pevné pouzdro vybavené i pevným poutkem.

Uvnitř skořepiny už čekala složená sluchátka, která mi konstrukcí i zpracováním připomínají Sony WH-1000XM. To není úplně chvála, znamená to, že sluchátka s mušlemi obklopujícími celé ušní boltce tvoří primárně plast. Hlavový most a klouby skládacího mechanismu jsou ocelové, a i když mají hladký chod a samy o sobě vydrží hodně, plastové skořepiny vydávají při manipulaci zvuky, které nejsou úplně příjemné.