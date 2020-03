Philips si to uměl spočítat. I koncem devadesátých let, kdy firmě hrozil bankrot, firma investovala do vývoje a výzkumu. Jeho výsledkem byla unikátní technologie Ambilight, která opticky rozšiřovala obraz za hranice samotného displeje. Když se Philips zbavil divize zaměřené na spotřební elektroniku a výrobu televizí prodal čínské firmě TP Vision, dal jí do vínku právě Ambilight.

A díky němu se nová televize Philips OLED+ 984 může chlubit tím, že jsou nejlepší na světě. Chlubení a realita mohou být samozřejmě dvě odlišné věci, ale díky Ambilightu, obrazové technologii od LG a zvuku od inženýrů anglické značky Bowers & Wilkins má Philips šanci takové tvrzení obhájit.

Dobrý argument je už v designu televizoru. I když se dá říct, že na velkém černém obdélníku a televizích obecně nejde z designového pohledu nic moc nového vymyslet, někdy stačí jen správě uchopit málo využívanou myšlenku. I když to může být těžké, a to doslova. Krabice s televizí váží 57 kilogramů, a to je u 65" obrazovky rekord, který prošel redakcí. Těžší je pouze Bang & Olufsen Beovision Harmony, jejíž podstavec se samohybným zvukovým systémem váží asi 85 kilo.