Jakou bouři může vyvolat nový soundbar? Většina reprosoustav, které leží před televizí, se prodává tak nějak samovolně, podle ceny, v balíčku s novou televizí. Když ale nový soundbar chystá Sonos, je z toho hurikán. Alespoň soudě podle odezvy na únik fotografií a náznaků toho, co nový soundbar umí.

Nyní už to může ven oficiálně: Sonos představil nový soundbar Arc, který jako první v nabídce firmy podporuje díky baterii jedenácti reproduktorů prostorový zvuk ve formátu Dolby Atmos. Chytrost reprosoustavy zvyšuje možnost používat Google Asistenta nebo Alexu od Amazonu. Arc je také první reprosoustava značky, která dokáže využít novou generaci aplikace Sonos. Arc na trh doprovodí i vylepšená verze subwooferu Sonos Sub a reprosoustav pro náročnější posluchače Sonos Five.