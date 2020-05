Zní to skoro jako sci-fi a rouhání v jednom. Přijede krabice, člověk jí vybalí, vytáhne gramofon, nasadí talíř a víko, a může začít pouštět desky. Vlastně ne. Nejprve je nutné zapojit zařízení do elektřiny a stisknout velké tlačítko se symbolem modrého zubu. A potom už hraje hudba z gramofonu přímo do bezdrátových sluchátek.

Gramofon od Sony je příjemně přímočarý, ale i když se to nezdá, moderní pojetí přístupu k artefaktům, které vznikají rozlisováním černého plastového puku, není úplně barbarské. Sony sice vyrobilo opravdu levný automatický gramofon s netypickým raménkem bez závaží, ale nechová se k deskám jako prase. K opravdové dokonalosti z pohledu někoho, kdo nemá půlmetrový knír a nedýchá retro, by to ale chtělo vrátit do života ještě jeden technický detail.