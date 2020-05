Co mají společného mobilní telefony a moderní televize? Samozřejmě kvalitní obrazovky, to, že je vyrábí stejné firmy, i to, že to jsou chytrá zařízení. Společným rysem, který je letos zásadní, je čekání na revoluci. V duhové, magické budoucnosti přichází nové technologie. Současnost je ale ještě uprostřed bitevní vřavy. Zároveň se ale jedná o ideální okamžik podívat se na to, jak se s nejistou sezonou vypořádal největší výrobce televizorů.

Po několika letech testování skutečně velkých obrazovek jsme přitom zvolili něco lidovějšího. Velikost 55" nebo 140 centimetrů není málo, ale je to nejčastější kompromis mezi touhou po obřím obrazu, cenou a dostupným prostorem. A shodou okolností je test televize Samsung Q95T dokonalým protějškem nedávného testu nejlepší a opravdu levné 55" 4K televize na trhu, Samsungu UE55RU7092.

Hlavní otázka je v tomto kontextu jasná – jak velký rozdíl je mezi stejně velkými obrazovkami, když jedna stojí pětkrát tolik?