Nejlepší způsob, jak prodávat televize, je určitě přes filmy. Televize, která nabídne obraz jako v kině, je jasná nabídka, která dává smysl a posouvá televizní obrazovku od role kulisy do pozice středobodu obýváku, ne-li rodinného života. Panasonic to ví, a proto slibuje prostřednictvím svých televizí postavených na technologii OLED "Hollywood u vás doma".

To by samozřejmě mohl říct každý, ale Panasonic filmový marketing opírá o požehnání lidí, kteří ve filmových studiích pracují, i o to, že nejlepší modely svých televizí dodává i filmařům jako referenční monitory. To ovšem automaticky neznamená, že hollywoodská obrazovka je to nejlepší, co si člověk může domů koupit. K tomu je potřeba ještě něco navíc.

Panasonic je mezi fanoušky kvalitního videa obrovský pojem díky obrovskému náskoku, který měl u plazmových obrazovek Viera a legendárního Kuro přejatého od Pioneeru. Kvalitě plazmy se vyrovnaly až OLED panely od LG, a Panasonic logicky nemohl chybět mezi firmami, které tuto technologii zkrotily pod svou značkou.