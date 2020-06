Soundbar je pro někoho urážka, parodie na kvalitní zvuk. Pro většinu lidí ale jde o nejlepší způsob, jak si doma dopřát filmový zvuk. Možnost testovat Sonos Arc v průběhu karantény mělo něco do sebe. Platí to i pro základní verzi soundbaru, které stačí jedna elektrická zásuvka a HDMI port v televizi.

Sonos si dal záležet a proti levnému soundbaru Beam vylepšil téměř vše. Novinka má hned jedenáct reproduktorů a umí vytvořit i iluzi skutečně prostorového zvuku ve standardu Dolby Atmos. Je jedno, že jde z velké části o marketingovou vábničku. Je to začátek, který lze postupně rozvinout do domácího kina, jež budete používat každý den, a to nejen při sledování Netflixu.

O kvalitě audiosystémů se dá hodně poznat, už když je vezmete do ruky, zabalené v krabici. Ta od Sonosu hned říká, že jde o skutečné audio, dokonce by se dalo říct Hi-Fi. Osmikilový balík má svou váhu, a není to hmotnost ekologického balení s minimem plastu. Uvnitř je pořádný kus „nábytku“.

Samotný Arc váží jen něco přes šest kilogramů, ale i to je slušná hmotnost, kterou člověk nečeká od štíhlého soundbaru, jenž měří na délku 114 centimetrů, ale je vysoký jen necelých devět a „hluboký“ dvanáct centimetrů. Sonos dává rozměry svého soundbaru jasně najevo, že jde o zařízení vhodné k větším televizím. Dobře vypadá už u 55" televize, parádně mu to bude slušet i na zdi pod 65" obrazovkou.

Možnost montáže na stěnu je promyšlená – držák na zeď má kovové součástky, jež senzory uvnitř soundbaru poznají. Následně upraví výkon basových měničů, aby zvuk s okamžitým odrazem ode zdi nebyl příliš dunivý.