Skotská společnost RHA Audio je skoro butiková značka. Není tak známá jako Beats nebo Sennheiser a nemá za sebou sílu Sony nebo Applu. A vlastně to ani nevadí, protože za RHA mluví samotná sluchátka. První generace plně bezdrátových „špuntů“ TrueConnect zaujala výrazným zvukem, skvělým zpracováním i specialitami, jako je kovová paletka s nástavci do uší nebo tříletá záruka.

Po necelých dvou letech firma přišla s novou generací. Na první pohled se vlastně nic nezměnilo – sluchátka mají pořád stejné kovové pouzdro, stejný tvar skořepin, ale uvnitř se změnilo téměř všechno, a to k lepšímu.

Design sluchátek působí stále skvěle. V RHA vždycky dbali na kvalitu řemeslné práce, i když sluchátka nechávají vyrábět v Číně. Zatímco konkurence bezdrátová sluchátka schovává v plastových pouzdrech, ve Skotsku dávají přednost kovu. Ten je sice těžší, ale také působí bytelnějším a luxusnějším dojmem. Povrchová úprava je matná, a to v černém i novém tmavě modrém provedení a pouzdro i sluchátka jsou příjemná na dotek, ale mastné otisky na nich jsou snadno vidět.

Skořepiny mají "tykadlo", jako AirPods Pro, je ale subtilnější. Jeho role je podobná – usnadňuje manipulaci se sluchátky a pomáhá s kvalitou hovorů díky mikrofonu umístěnému blíže k ústům uživatele. Kromě toho mají sluchátka i druhý mikrofon, který slouží k odrušení hluku z okolí v rámci telefonních hovorů.

I když pak sluchátka vypadají stejně, nový model už nemá fyzická tlačítka na každé skořepině. Nahradilo je dotykové ovládání, které je přesné a citlivé, i když se z počátku může stát, že tlačítko aktivujete nechtěně. Další neviditelnou změnou je zlepšení odolnosti sluchátek. Z IPX5 se stala certifikace IP55, která znamená, že kromě vody stříkající ze všech stran sluchátka odolají i prachu. Běhat po vyprahlých lesních cestách ve čtyřiceti stupních by tak neměl být nejmenší problém, alespoň pro sluchátka.

V balení je opět kovová destička s výběrem náušníků. Ta bohužel skrývá jedno nemilé překvapení. V nabídce je sedm párů nástavců, tři střední velikosti a po dvou malé a velké. Chybí ale pěnové nástavce Comply Truegrip. Důvod je zřejmý – většina uživatelů dává přednost silikonovým nástavcům, pěnové koncovky tak byly zbytečný náklad pro výrobce. Je to ale škoda, protože nástavce Comply umí dokonale odizolovat okolí a zlepšit tak kvalitu reprodukce – jen je nutné si na ně zvyknout.

Dvakrát tolik hudby

Další změny uvnitř balení jsou už k lepšímu. Než se dostaneme k „vyladěnějšímu zvuku“, je ta největší změna v podobě výdrže. Původní model se letos nedostal do našeho výběru nejlepších plně bezdrátových sluchátek, protože se změnily okolnosti. Čtyři hodiny a kousek na jedno nabití sluchátek je málo. Novinka ale na jedno nabití zvládne přibližně devět hodin poslechu, a dalších 35 hodin energie je v pouzdru. To je obrovské zlepšení, které sice není na trhu výjimečné, ale pořád je naprosto zásadní.

V praxi to znamená, že sluchátka člověk může nabít v neděli večer, a pak je používat celý týden. Prostým dělením to vychází na 6 hodin poslechu denně, což je pro „běžného“ člověka více než dost. A je to také dost na pět osmihodinových pracovních směn. Úplně prázdné pouzdro se nabije za 2,5 hodiny, u sluchátek pak stačí strčit je do pouzdra na patnáct minut, aby pak hrály tři a půl hodiny.

Razantní zvýšení výdrže není tak úplně práce inženýrů v Glasgow, ale Qualcommu, který pro tato zařízení vyvinul novou úspornou čipovou sadu s technologií Bluetooth 5.0 a nadstandardním dosahem až 15 metrů. K prodloužení výdrže pomáhá i to, že sluchátka komunikují s telefonem pomocí základního kodeku SBC. To může mít v krajních případech mírně negativní vliv na množství detailů v hudbě, ale pokud je někde vhodné udělat kompromis, tak právě tady. O kvalitě zvuku u bezdrátových sluchátek rozhoduje hlavně jejich ladění.

Jde to i bez aplikace

To, jak jsou sluchátka nastavená z výroby, je důležité. RHA totiž patří k výrobcům, kteří uživatele nezatěžují nutností stáhnout do telefonu další aplikaci, odsouhlasit další sběr dat další firmě, a pak přemýšlet, co a jak nastavit. Tím nechci říct, že aplikace ke sluchátkům jsou nutně špatná věc, jen to, že absence aplikace není problém, když všechno funguje, jak má. A podle mě u RHA všechno funguje. Informaci o stavu baterie předávají operačnímu systému a na pravé skořepině je malá dioda, která blikne červeně, když jsou sluchátka vybitá. Spárování s telefonem a opětovné připojení je rychlé, ovládání hlasitosti i přehrávání je logické…

Chybí jen možnost připojení více zařízení najednou a plynulý přechod mezi nimi nebo automatické zastavení přehrávání. To poslední je věc, která by někomu chybět mohla. Na to je ale trik – při vyndávání sluchátek z ucha není nic snazšího, než lehce klepnout na jednu či druhou skořepinu a přehrávání zastavit. Pokud tedy budete chtít.

Ještě lepší zvuk

Když RHA oznámilo z ničeho nic novou generaci sluchátek, která vypadá stejně jako ta předchozí, nečekal jsem žádné velké změny u zvuku. Skořepiny jsou stále stejné, měnič je identický s průměrem 6 milimetrů i udávaný frekvenční rozsah také zůstal mezi 20 a 20 000 Hz. Ladění zvuku se ale změnilo.

Původní verze sluchátek TrueConnect byla zábavná, ale nikoliv věrná. Hlubokých tónů bylo zbytečně moc, i když mě osobně tahle sluchátka neunavovala. Novinka je nicméně dospělejší, Basy jsou stále důrazné, rychlé a zachovaly si přesnost, ale už nejsou tak výrazné ve srovnání se zbytkem spektra. Nová verze sluchátek má také méně výrazné sykavky, prostě zní příjemněji, přitom mají stále dost drajvu na to, aby se na nich výborně zněla i elektronická muzika nebo nedej bože letní popík. Mnohem důležitější podle mě je, že se na sluchátkách od RHA dá s příjemným dojmem poslouchat i klasický rock nebo třeba soundtrack z Kingdom Come: Deliverance s celým orchestrem.

Na jednu věc je nicméně nutné si dát pozor – na hlasitost. RHA TrueConnect hrají výborně potichu i nahlas, ale nechají se až příliš snadno vybudit. Já jsem poslouchal s hlasitostí na polovic tam, kde většinu bezdrátových sluchátek musím mít na 70 a více procent maximální hlasitosti. A to jsem většinu času používal středně velké silikonové nástavce, které netěsní tak dokonale jako pěnové koncovky Comply.

U sluchátek s cenou 4399 korun by se už někdo mohl ptát po aktivním rušení hluku, ale marně. In-ear sluchátka s padnoucími nástavci nijak zvlášť nepotřebují elektronické rušení hluku, stačí „ucpání“ zvukovodu, které navíc pomáhá zvýšit kvalitu samotného reprodukovaného zvuku. Tady mi aktivní rušení okolního zvuku nechybělo, i když Sony WF-1000XM3 v rámci testování ukázalo jasně, že rozdíl v odhlučnění mezi ANC a prostým mechanickým tlumením okolního hluku existuje a není zanedbatelný. Sony je ale zatím jediné, kdo něco takového v True Wireless kategorii opravdu umí.

Kdyby se k nám novinka od RHA dostala včas, byla by sluchátka TrueConnect 2 mezi elitou v našem hromadném testu. Původní model se do výběru nedostal jen kvůli nedostatečné výdrži baterie, což RHA bohatě napravilo. Pokud chcete mít sluchátka, které dlouho vydrží, skvěle hrají, a nemá je každý, je to skvělá volba.