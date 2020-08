Nejlepší vtipy jsou ty, které dokonale odráží realitu. Ve světě hudby patří k těm nejlepším pět let starý obrázek Alexe Gregoryho pro The New Yorker. Jde o přiznání stárnoucího audiofila, že ho ke gramofonovým deskám přilákaly dvě věci, vysoké náklady a nepohodlí s nimi spojené.

