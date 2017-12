Není to konspirační teorie ani mylný dojem uživatelů. Starší telefony od Applu po aktualizaci na novou verzi operačního systému iOS mohou ztratit i polovinu výkonu procesoru. Na nepříjemné chování Applu upozornil příspěvek uživatele TeckFire na Redditu. Všiml si totiž, že se mu po instalaci nové verze iOS zpomalil telefon a po výměně baterie zase zrychlil.

Potvrzení hypotézy, že Apple telefonům s baterií v horším stavu snižuje výkon, přinesl John Poole, autor aplikace GeekBench, která měří výkon procesorů v telefonech i osobních počítačích. Jeho analýza výsledků měření výkonu iPhonů s různými verzemi iOS ukázala, že nezanedbatelná část telefonů 6, 6S a 7 s novějšími verzemi iOS vykazuje anomálie v podobě nižšího výkonu.

Apple do iOS podle zvýšené četnosti nízkých výsledků testů začlenil "kazítko" iPhonů 6, 6S a SE ve verzi 10.2.1. V iOS 11 Apple stejné omezení výkonu zavedl pro loňské iPhony 7. Podle všeho šlo o reakci na problémy, které v té době vykazovaly iPhony 6 a 6S – nenadále se vypínaly, přestože měly ještě desítky procent kapacity baterie. Apple proto u telefonů, které mají opotřebovanou baterii, která neudrží ideální napětí, snižuje frekvenci procesorů.

Apple zásah do řízení výkonu telefonů v podstatě potvrdil pro server The Verge.



"Naším cílem je přinést zákazníkům nejlepší možnou zkušenost. To zahrnuje celkový výkon a prodloužení životnosti jejich zařízení. Lithiové baterie ztrácejí schopnost dodávat proud v chladných podmínkách, při nízké úrovni nabití nebo poté, co zestárnou. To může vést k nenadálému vypnutí telefonu s cílem ochránit elektronické součástky v telefonu.

Loni jsme přidali funkci, která v iPhone 6, iPhone 6s a iPhone SE odstraňuje náhlé zvýšení spotřeby, aby se zařízení v těchto podmínkách neočekávaně nevypínala. Nyní jsme tuto funkci rozšířili v iOS 11.2 na iPhone 7 a plánujeme podobně zacházet i s dalšími produkty v budoucnosti.“

K poklesu napětí v akumulátorech přitom může dojít poměrně brzy, záleží na podmínkách, ve kterých se telefon nachází. Lithiovým článkům nesvědčí chlad, ještě větší problém ale představují vysoké teploty. Telefon nechaný v autě, na pláži nebo nabíjený pod polštářem ztrácí kapacitu baterie rychleji než telefon používaný v mírných teplotách.

U uživatelů vyvolalo chování Applu kritiku. Apple o úmyslném zpomalení telefonů uživatele nijak neinformuje, neupozorňuje ani na nevhodný stav baterie – na selhávající baterii upozorní až v krajních případech, dlouho poté, co začne omezovat maximální výkon procesoru. Uživatelé tak nemají šanci zjistit, že by mohli pomalý telefon "oživit" výměnou baterie za několik set korun, a spíše si koupí nový model, přestože jejich stávající telefon je jinak v pořádku.