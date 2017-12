Klasická hlášení o nejprodávanějších dárcích letošních Vánoc z českých obchodů teprve přijdou, v USA ale méně slaví a více pracují, hlavně v Amazonu. První oficiální skóre Vánoc říká, že největším prodejním trhákem byly chytré reprosoustavy Echo s umělou inteligencí Alexa. Data od Applu a Googlu to potvrzují – nejstahovanější aplikace o Vánocích totiž umožňují komunikaci s Alexou a také s Google Asistentem v reproduktorech Google Home.

Není úplně obvyklé, aby se mezi produkty, které se nejvíce prodávaly před Vánoci, objevovaly drahé digitální hračky, když pomineme herní konzole, které letos trhaly rekordy. Výjimku letos tvoří Lego Boost, stavebnice, ze které lze postavit robota, kocoura, terénní vozítko nebo elektrickou kytaru. O úspěchu stavebnice s oficiální cenou 4499 korun svědčí jeho téměř vyprodaný status i nadšené reakce na sociálních sítích.

Spousta mobilů, jen jedna Alexa

Údaje zveřejněné Amazonem nejsou úplně konkrétní, ale přesto ukazují, jak velký vliv má největší on-line obchod na světě na celý trh s elektronikou. Reproduktory s umělou inteligencí Alexa našly během předvánočního prodeje (od Black Friday) "miliony" zákazníků. Největší zájem byl o levný malý reproduktor Amazon Echo Dot, který se vyprodal a dostupný bude po Novém roce. Podobně dobře se prodávalo také zařízení Fire Stick, konkurent Chromecastu nebo Apple, a také dětské tablety Amazon Fire.

Výraznou oblibu chytrých zařízení pro domácnost potvrdilo i masové stahování aplikací pro mobilní telefony. Programy Alexa od Amazonu a Google Home od Googlu získaly první a druhé místo v žebříčku nejstahovanějších aplikací na Google Play v USA. Alexa byla také první v obchodu App Store, aplikace Gooogle Home byla na iOS na překvapivém šestém místě. Google před Vánoci nabídl levný reproduktor Google Home Mini. Apple se do boje o chytré domácnosti o letošních svátcích nezapojil – slíbenou reprosoustavu Apple HomePod začne prodávat až počátkem příštího roku.

Českých uživatelů se oba systémy týkají jen okrajově, protože vyžadují znalost angličtiny a Google oficiálně svého chytrého Asistenta v Česku nepodporuje. V kombinaci s chytrými termostaty, televizemi a žárovkami, které patřily také k nejpopulárnějším dárkům nejen na Amazonu, ale umělá inteligence začíná měnit způsob, jak se v západním světě bydlí.

I přes dominanci produktů přímo od Amazonu v prodejích na Amazon.com to ale neznamená, že právě Echo dot byl nejčastější vánoční dárek. Tato pozice nejspíše patří iPhonům a chytrým telefonům obecně. Počty nových vánočních aktivací ale zatím nejsou k dispozici, budou však minimálně v desítkách milionů proti jednotkám milionů u chytrých reprosoustav.

Zázrak z hračkáren

Vedle reproduktorů, telefonů a tabletů si pozornost zaslouží také Lego Boost, nová generace Lega pro děti, které chtějí více než jen skládat kostky k sobě podle papírového návodu. Programovatelné lego, které k provozu vyžaduje tablet (nebo alespoň velký telefon), se ve velkých obchodech vyprodalo a vévodilo seznamům povedených a smysluplných hraček pro děti.

Spojení klasických kostek, motorů a mobilní aplikace se ukazuje jako skvělý tah, který ale není úplně bez rizika. Lego nejprve nabídlo mobilní aplikaci pouze pro pár modelů tabletů, ale do Vánoc inženýři stihli aplikaci přizpůsobit i menším obrazovkám telefonů, byť s kompromisy. Dalším problematickým bodem je sázka na technologii Bluetooth, která zajišťuje přenos příkazů z telefonu do sestavených robotů. Zdá se ale, že Lego Boost jako dárek uspělo, na Facebooku i Twitteru je vidět, že jde o populární dárek. To je dobrá zpráva pro Lego, které letos kvůli poklesu zisků propustilo globálně několik set lidí, ale také pro zastánce výuky programování od útlého věku. Lego Boost totiž umí česky a díky grafickým prvkům v aplikaci mohou programovat i děti, které ještě neumí číst.