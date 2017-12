Rok 2017 nebyl úplně technologicky povedený. Média ovládaly spíše negativní zprávy o sociálních sítích, hybridní válce v kyberprostoru a technologické firmy byly a jsou i v centru skandálů spojených se sexuálním obtěžováním. Alespoň dnes je ale čas na to zapomenout a podívat se na věci, které se v roce 2017 povedly. Vybrali jsme jich deset, bylo jich ale více.

iPhone X

Když jsme hledali nejlepší telefon roku 2017, iPhone byl v nejlepší trojici, u nás však nevyhrál. Přesto jde o nejdůležitější "dospělý" technologický produkt za posledních 12 měsíců. Ano, Apple v mnoha ohledech dohnal konkurenci, ale všechny vymoženosti nabízí v jednom balení. Apple v iPhonu X potvrdil výhody OLED obrazovek, dal prostor pro větší rozšíření bezdrátového nabíjení a znovu ukázal, že mobilní procesory mohou být mnohem výkonnější a úspornější. Klobouk dolů.

AMD Ryzen

Jedna věc je, když nejbohatší firma na světě dovede vyrobit (pro někoho) nejlepší telefon na světě. Jiná, když relativně malá a prodělávající firma dokáže pokořit svého obřího soka. AMD se to povedlo s novou řadou procesorů Ryzen, a hned třikrát. První úspěch má AMD v oblasti desktopů, druhý u těch nejvýkonnějších stolních počítačů pro nadšené hráče a nakonec to vypadá dobře i s mobilními čipy, jež se naplno projeví v příštím roce, až se začnou prodávat v masově dostupných noteboocích. AMD si tohle vítězství zaslouží, navíc pomůže všem uživatelům PC. Kvůli AMD již Intel uvedl nové mobilní procesory s vyšším počtem jader, což je největší změna za posledních pět let.

LG OLED B7

OLED obrazovky jsme zmínili již u nového iPhonu. U velkých obrazovek je to podobné. A LG dokázalo vyrobit panely, které jsou relativně levné. Letos se OLED televize s úhlopříčkou 55“ prodávaly už za 50 tisíc korun, o polovinu levněji než před rokem. To je skvělá zpráva pro budoucnost. Jen by to chtělo, aby OLED panely začal vyrábět i někdo jiný. LG se letos snažilo prosadit s malými OLED panely u telefonů (nepříliš úspěšně), v roce 2018 by to měl někdo zkusit u velkých. Nyní je LG jediná firma, jež tyto obrazovky vyrábí, podobně jako byl Samsung jediný, kdo vyráběl kvalitní OLED obrazovky pro mobilní zařízení.

Amazon Echo Dot / Google Home mini

Chytré reproduktory nejsou úplnou novinkou, letos však přišly jejich miniaturní verze prodávané v zahraničí za pár desítek dolarů. Umělá inteligence od Amazonu ani Googlu zatím neumí česky, ale její vliv na způsob, jakým lidé budou komunikovat s technologickými produkty a službami, je jasný. A my se těšíme, až si v příštím roce s Echo Dot i Home mini pohrajeme. A třeba se dočkáme i české verze. Google přece umí české hlasové povely v Androidu i Android Wear a zbytek by si mohl s využitím umělé inteligence hezky přeložit.

Android Pay

Spuštění platební služby Android Pay v Česku je skvělá zpráva. Ne proto, že je snazší zapomenout peněženku než mobil, ale proto, že patříme k prvním zemím v regionu, kde Google placení mobilem nabízí. Ještě by se mohl přidat Apple, protože by z placení telefonem udělal trendy věc. Bez Applu budou velké banky pořád trvat na vlastních aplikacích nebo nálepkách a to není ideální.

Xbox One X

Naše nadšení z nového Xboxu s čtyřnásobným výkonem proti tomu původnímu nepolevuje ani druhý měsíc po zahájení prodeje. Microsoft ukázal, jak má vypadat moderní herní a multimediální zařízení ve světě 4K televizorů. Majitelům klasických FullHD obrazovek toho nabízí dost, ale s OLED 4K obrazovkou je hraní na Xboxu One X jiný svět. O sledování filmů s HDR efekty nemluvě. Hlavně by si ale z Microsoftu měli vzít příklad výrobci herních počítačů. Xbox má výkon aspoň dvojnásobně drahého desktopu, přitom je mnohem menší a tišší. Tohle se jednoznačně povedlo.

Nintendo Switch

Switch je proti Xboxu One X ořezávátko, které si sotva sáhne na FullHD rozlišení při připojení k televizi a v kapesním režimu piditabletu s 6“ obrazovkou zvládá jen HD rozlišení 1280x720 bodů. Ale zatímco výkon je pro Xbox One X definující vlastnost, u Switche to neplatí. Nintendo pro letošní tok a následující léta změnilo představu o mobilním hraní. Zapomeňte na hry s mikrotransakcemi, které hráče nutí čekat a čekat… Hry pro Switch letos drtí konkurenci kvalitou a vzít si je můžete, kam chcete. A díky popularitě Switche se Nintendo nemusí bát osudu Wii U, na které v podstatě nevycházely žádné hry od třetích stran, na Switchi je i nový Doom, byť s kompromisy.

Beyerdynamic Aventho Wireless

Umělá inteligence je skoro všude, i ve sluchátkách. Nejlepší sluchátka letošního roku od Beyerdynamicu díky strojovému učení upravují zvuk tak, aby ho uživatel slyšel v maximální kvalitě, kterou umožňuje jeho vlastní sluch. Kombinace chytrých algoritmů a špičkových měničů nemá mezi bezdrátovými sluchátky konkurenci. Osobní preference autra ale míří níže, asi o 10 tisíc korun níže – bezdrátová sluchátka RHA MA650 Wireless mají bezkonkurenční poměr ceny a výkonu mezi bluetooth sluchátky.

IKEA Tradfri

Žárovky ovládané chytrým telefonem či hlasovými povely přes Echo dot jsou hezká věc, ale dobře fungují až ve chvíli, kdy si uchovají i tradiční ovládání s vypínači. Žárovky IKEA to umožňují, a proto si zaslouží místo v našem přehledu. Zatímco Philips Hue nás rozčiloval, Tradfri "prostě funguje", ať už někdo zmáčkne vypínač nebo použije aplikaci. Jen je fakt, že od IKEA by člověk čekal ještě o trochu nižší ceny, ale to přijde, jen co IKEA vydá nový katalog, aspoň doufáme.

Lego Boost

Nejlepší vánoční dárek pro děti od 6 do 10 let letošního roku je pro Lego experiment. Za nás úspěšný. Spojení klasických kostek Lega s mobilní aplikací s vlastním "programovacím jazykem" dokáže přirozeným a hravým způsobem naučit základy algoritmického myšlení a programování i děti, které ještě neumějí ani číst. Takových hraček je potřeba více, a hlavně by to chtělo takové hračky dostat do školek a školních tříd.

HBO Go

Po dlouhých letech se fanoušci dočkali – HBO už je možné si pořídit bez klasického televizního předplatného na kabelu nebo satelitu. Trvalo to, aplikace mají daleko k dokonalosti, ale nabídka obsahu v češtině je fantastická. Netflix toho má více, ale v češtině jen zlomek celkového katalogu, takže jeho reálný dopad na český trh je, bohužel, minimální. Mimochodem, Netflix do Česka přišel oficiálně právě před dvěma roky (dobře, bez týdne), i to si zaslouží malou oslavu.