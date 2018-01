Veletrh technologií a inovací CES vstupuje do druhé padesátky. Největší výstava svého druhu letos slibuje tisíce nových produktů, od nových procesorů přes chytrá zařízení všeho druhu a unikátní televize až po nové automobily. Hlavní roli ale hraje všudypřítomná umělá inteligence.

Ještě před oficiálním zahájením veletrhu firmy bojují o pozornost předčasnými ukázkami novinek. Nejvíce zatím zaujalo LG – do Las Vegas přivezlo 65“ OLED televizor, který lze podle potřeby "smotat" do podstavce. LG tak posunulo dříve ukazované koncepty ohebných OLED panelů nebo mírně pružných LCD televizí Samsung, které umí měnit svou podobu mezi plochou a zakřivenou verzí.

Jako velké překvapení bude na CESu Google. Ten se doposud účastnil spíše jako šedá eminence, jednal s partnery mimo výstaviště nebo na uzavřených setkáních. Letos firmy staví na výstavišti expozici věnovanou primárně umělé inteligenci. Reklama na službu Google Asistent zdobí i místní "rychlodráhu", která spojuje velké hotely s výstavištěm. Google to nebude mít jednoduché, silnou pozici, minimálně v USA, má Amazon se svou umělou inteligencí Alexa a reproduktory Echo. Obě firmy na CESu budou mít řadu partnerů, kteří hlasové ovládání a chytré funkce zapojují do svých produktů. Například Google Asistent se odpoutá od Android TV a bude i v televizích LG se systémem WebOS.

Ještě dříve představil Samsung nový procesor pro mobilní telefony Galaxy S9, který přinese až dvojnásobný výkon proti loňským modelům. Poprvé by se telefony s Androidem mohly vyrovnat v hrubém výkonu na jedno procesorové jádro čipům od Applu. To se ale ukáže, až bude možné nové čipy od Samsungu otestovat. Zároveň to vzbuzuje otázku, zda Samsung může jako v minulých letech nabízet dvě varianty svých telefonů, část s vlastními procesory, část s těmi od Qualcommu – tentokrát by mezi nimi měl být mnohem větší rozdíl.

7.1.2018 17:59 | Umělá inteligence se učí vařit LG nebo Samsung v minulosti ukázaly ledničky a další bílou techniku s chytrými funkcemi a mobilními aplikacemi. Letos na CESu to bude ještě výraznější téma díky Amazonu - ten svou umělou inteligenci Alexa učí vařit, respektive jí dává schopnosti komunikovat s vybavením kuchyně. Na CESu se ukáží první produkty, které nové schopnosti využijí. Whirpool má ukázat chytrou mikrovlnku propojenou s Alexou. Amazon pak přímo investuje do startupu June Life, který vyrábí troubu June Oven ovládanou aplikací. Vytvoření verze s Alexou je jen otázkou času. Trouby a mikrovlnky napojené na Alexu během CESu nejspíše představí i další velké značky, Samsung možná místo Alexy bude tlačit vlastní umělou inteligenci Bixby. Nejspíše se dozvíme i to, jak se na kuchyňské spotřebiče ovládané hlasem dívá Google. 7.1.2018 14:40 | Nejtenčí ultrabook i levný chromebook od Aceru Acer ukazuje nové notebooky. Hlavní hvězdou má být druhá generace ultrabooku Swift 7 – v nejsilnějším místě má tloušťku pouze 8,98 mm. Obrazovka notebooku má velikost 14" a FullHD rozlišení, ve výbavě bude i LTE a čtečka otisků prstů. K tomu Acer ukáže vylepšenou verzi herního notebooku Nitro 5 nebo nový levný Chromebook 11, na kterém je možné spouštět i aplikace pro Android. 7.1.2018 13:40 | Vodíkový Hyundai Veletrh CES láká automobilky už několik let. Letos se o pozornost hlásí například Hyundai, který do Vegas přivezl SUV s označením FCEV s pohonem na vodíkové články. Na jedno nabití má vůz vycházející z Tusconu ujet asi 500 mil (cca 800 km).Ve výbavě vozu budou systémy pomáhající s řízením i Google Asistent. Na CESu Hyundai prozradí technické detaily a hlavně cenu nového vozu.