Největší výrobce grafických karet vyzval své odběratele, aby grafické karty raději prodávali hráčům, ne horníkům kryptoměn. Výzva Nvidie ale nefunguje, těžaři jsou ochotní zaplatit více s vidinou výdělku, který přinášejí rychle se zhodnocující kryptografické měny jako Ethereum. Kvůli nim jsou populární grafické karty nejen dražší, ale také téměř nedostupné.

Například v podstatě průměrná herní grafická karta MSI GeForce 1060 6GT OCV1 se v říjnu 2016 začala prodávat za osm tisíc korun. Místo, aby její cena za rok a půl klesla, jediný obchod, který ji má skladem, nastavil cenu na 10 990 korun. Podobné je to s grafickými kartami s čipy střední třídy od AMD. Radeon 570 se v dubnu 2017 prodával za 4990 korun, nyní stojí stejná karta 7890 korun.

Výkonnější grafické karty s čipy jako je GeForce 1080 se v Česku v podstatě nedají koupit, Alza.cz ani CZC.cz nemají ani jediný kus skladem. A pokud někdo takovou grafickou kartu má skladem, nechá si za ní zaplatit. MSI GeForce GTX 1080 Ti Aero 11G OC se před půl rokem prodávala za 18 tisíc korun, za jediný kus skladem musí zájemce zaplatit 28 tisíc.

(Krátkodobá) radost pro AMD a Nvidii

Zájem o kryptoměny znamená, že AMD a Nvidia prodají okamžitě vše, co vyrobí. Výjimkou jsou levnější grafické karty typu GeForce 1050, které nemají pro náročné výpočty spojené s těžkou kryptoměn potřebný výkon. Obě firmy díky tomu zlepšují své hospodářské výsledky i hodnotu akcií. Zejména menší AMD ale nemůže zásadně zvýšit produkci. Důvodem jsou obavy z rychlé změny trhu. Oslabení hodnoty Bitcoinu bylo varovným signálem, ale speciálně AMD má špatnou zkušenost s kryptoměnami z roku 2014.

Když se těžba Bitcoinu stala prodělečnou kvůli velkým nákladům na samotné grafické karty i elektřinu, trh zaplavily použité Radeony R9 290, které byly mezi těžaři nejpopulárnější. Celý trh s grafickými čipy se pak propadl o desítky procent. Podobný vývoj už předpovídá Joseph Moore, analytik investiční banky Morgan Stanley. Prodeje čipů od AMD pro těžbu kryptoměn se v letošním roce mohou propadnout až o polovinu. Důvodem je snížení výnosů při těžbě Etherea.

Pro AMD je riziko spojené s ukončením těžby kryptoměn mnohem větší než pro Nvidii – AMD má mnohem menší podíl na trhu a technologicky v oblasti grafických čipů za Nvidií stále ještě zaostává. Jistotou pro AMD zůstávají dodávky čipů pro herní konzole PlayStation 4 a Xbox One, u kterých ale nemůže počítat s velkými maržemi.

Hotová PC a šance pro herní konzole

Vysoko vyhnané ceny samostatných grafických karet zvyšují zájem o alternativy. Díky velkoobchodním cenám a předem nasmlouvaným dodávkám mají výrobci počítačů možnost nabízet hotové sestavy, které vyjdou levněji než sestavení stejného PC ze součástek. To ale není řešení pro uživatele, kterým se grafická karta rozbila nebo kteří chtějí jen vyměnit zastaralý grafický adaptér za výkonnější.

Díky vysokým cenám grafických karet a jejich nedostupnosti jsou zajímavější alternativou herní konzole. Základní modely PlayStation 4 a Xboxu One se prodávají za 5990 korun. To je levnější než cena grafické karty do PC vhodné na hraní her ve FullHD rozlišení. Ještě lepší poměr ceny a výkonu pak nabízejí výkonnější varianty PlayStation 4 Pro a Xbox One X. Už na PlayStation 4 Pro lze některé hry hrát i ve 4K rozlišení. PlayStation 4 Pro přitom přijde na 9 tisíc korun. Výkonnější Xbox One X srovnatelný s počítačem osazeným grafickou kartou s čipem GeForce 1070 pak stojí 12990 Kč. To je stejná cena, jakou má v obchodech samotná grafická karta, již ovšem nelze koupit.