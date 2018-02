Už na konci prosince Google spustil experimentální funkci Search art with your selfie, která je dostupná v aplikaci Arts & Culture. Mezitím se funkce stala internetovou virální senzací, která plní v těchto dnech sociální sítě Facebook, Twitter i Instagram.

Systém vypadá jednoduše, skrývá se za ním však pokročilý rozpoznávací algoritmus. Uživatelé pomocí fotoaparátu na mobilním telefonu nahrají do aplikace fotku svého obličeje, umělá inteligence vyhodnotí rozpoznávací body a pomocí nich ukáže “dvojníka” na některém ze světových uměleckých děl.

Aplikace bere v potaz úhel náklonu hlavy, tvar čelisti, očí, kompozici, ale i mimiku nebo barvu vlasů. Velkou roli také hraje úhel, ze kterého na obličej dopadá světlo. Například v dílech nizozemského malíře Jana Vermeera dopadá na objekt téměř výhradně vždy z levé strany. Pokud tedy světlo dopadá zleva i na váš obličej, je velká pravděpodobnost, že k němu aplikace najde dvojníka právě z Vermeerových děl. Aplikace mimo jiné také umí rozpoznávat lidské rasy.

Od spuštění funkce v aplikaci, která je dostupná na Apple Store i na Android Market, znikly už desítky milionů koláží kombinující umění a selfie fotky.

Zatímco samotná aplikace Arts & Culture je volně ke stažení i v Česku, funkce rozpoznávání selfie je dostupná zatím jen v některých amerických státech a Kanadě. I tak je ale možné ji vyzkoušet, jen je nutné aplikaci spustit přes šifrování VPN a přístroji tak “nalhat”, že jste ve Spojených státech.

Playing with the Google Arts & Culture app (iOS and Android). It'll search international museum collections for portraits that are similar to your selfie. https://t.co/Q7qq6h5dMp pic.twitter.com/8qDKdghDgE

Lilly, beloved companion to Emma, our Operations Administrative Assistant, approves of this photo match-up but wants to state for the record that she's prettier. #Degas #dogsoftwitter #GoogleArts #googleartsculture pic.twitter.com/eix6UgamUM