Výrobci chytrých telefonů to budou mít těžší, zejména ti menší. Konec loňského roku přinesl ochlazení v podobě šestiprocentního meziročního poklesu prodejů telefonů. Čísla společnosti IDC ukazují, že čtyři z pěti největších značek prodaly méně telefonů. Apple o 1,3 procenta, Samsung o 4,4 procenta, Huawei o 9,7 a Oppo dokonce o 13,2. Do první pětky se ale na čtvrtém místě dostalo Xiaomi, které meziročně prodalo téměř dvojnásobek telefonů. Skupina "ostatních" pak prodala meziročně o 17,6 procenta méně.

Nejúspěšnější firmou čtvrtého čtvrtletí roku 2017 se podle IDC stal Apple, který našel zákazníky pro 77,3 milionu telefonů. Druhý Samsung i díky citelným slevám získal 74,1 milionu zákazníků a třetí Huawei prodal 41 milionů smartphonů. Skutečným vítězem posledních tří měsíců loňského roku je ale Xiaomi se 28,1 milionu prodaných telefonů. V předchozím roce se z první pětky vytratilo.

Jedničkou mobilního trhu za celý rok 2017 je jednoznačně Samsung, který prodal 317,3 milionu telefonů, o 101,5 milionu více než druhý Apple a o necelá dvě procenta více než v roce 2016. Apple se 215,8 milionu iPhonů meziročně prodal o 0,2 procenta více telefonů než před rokem. Na třetím místě skončil Huawei, který se chvíli držel na pozici světové dvojky. Huawei prodal 153,1 milionu smartphonů, zejména díky vyšší poptávce po telefonech řady Mate a levnější značky Honor zvýšil svou produkci o desetinu. Naději na další výrazný růst v roce 2018 ale Huawei ztratil, tlak americké vlády na místní operátory zásadně omezil šanci firmy prosadit se v Severní Americe.

Na čtvrtém místě se udrželo Oppo s meziročním nárůstem o 12 procent. Sesterské Vivo už ale z žebříčku vypadlo. Na pátém místě je v číslech za celý rok 2017 nahradilo Xiaomi. Xiaomi pomohla silná pozice v Indii a Rusku a zacílení na Evropu – v průběhu loňska se Xiaomi oficiálně dostalo i do Česka, přímo do nabídky mobilních operátorů díky podpoře evropských frekvencí LTE i představení telefonu Mi A1 z programu Android One s čistým Androidem místo uživatelského prostřední MIUI.

Méně důvodů pro nejdražší mobily

Vývoj mobilního trhu ukazuje na rozevírání nůžek. Potenciál růstu mají velmi levné telefony na trzích, které ještě nejsou saturované, vedle Indie a dalších asijských zemí jde například o většinu Afriky. Zavedení výrobci se po vzoru Applu ale zároveň snaží prodávat špičkové telefony dráž. iPhone X a Note 8 nebo Mate 10 Pro byly viditelně dražší než jejich předchůdci.

Rozdíly mezi špičkovými telefony a těmi obyčejnými jsou zároveň stále menší. Nejviditelnější je to na moderních protažených obrazovkách, se kterými přišel Samsung u Galaxy S8 na jaře 2017. Značky Alcatel i Honor už oznámily že všechny jejich nové mobily budou mít displeje s poměrem stran 2:1, byť s nízkým rozlišením. Výkon telefonů střední třídy je pro většinu uživatelů dostatečný, a i mobilů s cenou kolem šesti tisíc je možné najít modely s použitelnými fotoaparáty. Kvalita snímků z mobilu nicméně zatím zůstává nejvýraznější výhodou „vlajkových lodí“.

Trendy pro letošní rok nastaví už za necelý měsíc veletrh mobile World Congress, na kterém se oficiálně představí Galaxy S9 a S9 Plus i telefony menších výrobců. Samsung však podle dostupných informací nepředstaví zásadní inovace – ty přijdou později s telefonem vybaveným ohebným displejem. Samsung už slíbil, že takový mobil začne prodávat ještě letos.

Na trh se v roce 2018 dostanou také designové kopie iPhonu X s vykousnutým displejem. Takové telefony do Barcelony přiveze například čínský Doogee nebo chorvatská značka Noa.