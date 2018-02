Patnáctý únor 2018 je pro reklamu na internetu přelomové datum. Nejpoužívanější webový prohlížeč na světě k tomuto datu začíná automaticky blokovat reklamu, která spadá do jednoho ze čtrnácti formátů porušujících pravidla organizace Coallition for better ads. Prakticky to znamená konec vyskakovací (pop-up) reklamy nebo reklamy přes celou obrazovku s odpočtem času.

Změna přístupu k reklamám se mimo jiné dotkne velkých médií jako je Forbes, LA Times, ZDNet nebo herní servery Eurogamer. Například ze stránek Forbes.com již zmizel odpočet času při návštěvě webu před tím, než se uživatel dostal k obsahu, reklamu je možné zavřít okamžitě. Google na blokování reklamy firmy upozornil s předstihem už v srpnu loňského roku s odkazem na nástroje https://www.google.com/webmasters/tools/ad-experience- unverified, které majitele účtů napojených na reklamní služby Googlu upozornily na to, zda připojené weby splňují nově prosazované standardy reklamy.

Výběr formátů a chování reklamy, kterou bude Google Chrome blokovat, vychází ze studie spokojenosti uživatelů s reklamními sděleními na internetu. Google nechal přes 40 tisíc uživatelů hodnotit 104 sady reklam na počítačích i mobilních zařízeních. Největší odpor měli uživatelů k vyskakujícím reklamám, videoreklamy přehrávané automaticky se zvukem nebo velkou hustotu reklam na obrazovce.

Google pak na výskyt nežádoucích typů reklamy otestoval asi 100 tisíc velkých webových serverů. Zjistil přitom, že většina webů nevhodné typy reklamy nezobrazuje. Mezi hříšníky pak byly nejčastější vyskakující reklamy, ty byly na 96 procentech webových stránek s nežádoucí reklamou ve verzi pro osobní počítače a na 54 procentech delikventních webů v mobilním zobrazení. Pětina mobilních verzí webů porušujících nové standardy se pak provinila příliš velkou intenzitou reklam, které mohou nově zabírat maximálně 30 procent obrazovky, jinak dojde k jejich automatickému zablokování. Google navíc přeruší spolupráci s weby, které nezačnou nová pravidla pro zobrazování reklamy dodržovat ani po třiceti dnech od upozornění na problém. Už 12. února ale podle Googlu 42 procent firem, které zobrazovaly agresivní reklamu, tuto ze svých webů odstranily.