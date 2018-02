Společnost Verily, která se oddělila od Googlu v rámci nové struktury koncernu Alphabet, hlásí první úspěchy.

Podle studie pro časopis Nature dokáže interně vyvinutý systém strojového učení diagnostikovat rizika onemocnění srdce a oběhového systému ze snímků očí pacientů.

Ze snímků sítnice a duhovky dokáže software dedukovat věk, krevní tlak nebo to, zda pacient kouří. Z těchto údajů pak dokáže podle výsledků studie předpovědět riziko infarktu myokardu s přesností podobnou ověřeným metodám používaným v současnosti v medicínské praxi.

Inženýři společnosti Verily staví na stávajícím výzkumu, podle nějž je možné ze stavu cév v sítnici odvodit celou řadu údajů o pacientech díky vysoké hustotě jemných cév.

K výuce umělé inteligence vědci ze společnosti Verily použili obrovskou databázi zdravotních informací o 280 tisících pacientech z USA a Velké Británie. Porovnáváním snímků sítnice mezi pacienty, kteří v pěti letech od pořízení snímku zaznamenali kardiovaskulární potíže, s ostatními fotografiemi se umělá inteligence naučila predikovat riziko kardiovaskulárních komplikací s přesností 70 procent. Stávající metoda, která zahrnuje krevní testy, je přesná v 72 procentech případů.

Snímek očního pozadí - vpravo upravený softwarem tak, aby se zvýraznily cévy. Foto: UK Biobank / Google

Britové blízko praxi

Ještě vyšší úspěšnost hlásí jiný zdravotnický projekt spojený se srdečními chorobami a umělou inteligencí. Výzkumníci z Oxfordu vyvinuli umělou inteligenci pro analýzu srdeční aktivity z dat získaných echokardiologickým vyšetřením. Umělá inteligence k vyhodnocení jediného snímku z ultrazvukového vyšetření srdce používá více než 80 tisíc datových bodů.

K výuce systému posloužily skeny srdcí tisíce pacientů, které tvůrce systému profesor Paul Leeson ošetřoval.

Systém Ultromics je podle předběžných výsledků klinických testů "výrazně přesnější" než diagnózy konzultujících lékařů, kteří se mýlí ve dvaceti procentech případů.

Podle webu společnosti Ultromics přesahuje přesnost diagnóz umělé inteligence 90 procent a mohla by britskému zdravotnictví ročně ušetřit až 300 milionů liber. Do nemocnic by se software měl zdarma dostat v příštím roce.

Klinickými testy prochází také další britský zdravotnický systém založený na strojovém učení. Optellum umí vyhodnocovat snímky plic a odhalovat včas rakovinné bujení analýzou dat z počítačové tomografie. Až 30 procent pacientů má na plicích nálezy, které jsou většinou neškodné, ale kvůli neurčitosti výsledků pacienti musejí dva roky docházet na kontrolní vyšetření.

Prosazení umělé inteligence v medicíně se část odborníků brání kvůli tomu, že na rozdíl od tradičních diagnostických systémů chybí odůvodnění výsledku, ke kterému umělá inteligence díky strojovému učení došla. Na toto riziko upozorňují například autoři systému Deepheart, který umí odhalit cukrovku z dat z chytrých hodinek vybavených senzorem srdečního tepu.

K přijetí umělé inteligence do medicínské praxe má pomoci zejména příliv výrazných úspor nákladů na testy i následnou péči – v Evropě je odborná veřejnost včetně pojišťoven podle zkušeností z Velké Británie k používání umělé inteligence vstřícnější. Prostor pro strojové učení a softwarem řízenou diagnostiku je také v rozvojových zemích, kde je zdravotní péče na výrazně horší úrovni než v USA nebo západní Evropě. Na to sázejí například výzkumníci ze Stanfordu, kteří vyvinuli systém schopný rozpoznávat z fotografií příznaky rakoviny kůže. Při testování svého systému proti 21 praktikujícím dermatologům dosáhla jejich umělá inteligence 91procentní úspěšnosti. Svou technologii chtějí v budoucnosti nabídnout i formou mobilní aplikace.