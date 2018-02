Telefon Nokia 9 s pěti objektivy se v Barceloně neukázal. Místo toho se pod značkou Nokia ukázaly tři nové chytré telefony a jeden tlačítkový mobil. Stejně jako před rokem při znovuzrození Nokia 3310 vyvolal model 8110 pozornost tím, jak zásadně se liší od navzájem si podobných smartphonů.

Telefon, který se proslavil svou rolí ve filmu Matrix, se v nové podobě dočkal výrazného vylepšení. Díky podpoře rychlých datových sítí LTE a vybraných aplikací od Googlu funguje jako most mezi obyčejným a chytrým telefonem. Hlavním prvkem ale zůstává vysouvací kryt klávesnice, který dal telefonu přezdívku banán. Přezdívce odpovídá i jedna ze dvou nabízených barev – střídmou černou doplní banánově žlutá

Proti filmové verzi chybí novince pružiny, které kryt po stisku vystřelí, novinka je čistě mechanická a vyžaduje ruční odsunutí. Díky tomu je ale telefon levný, stát bude asi 80 euro (2000 korun), a přitom nabízí podporu rychlých datových sítí. Díky tomu by se mobil mohl snadněji dostat do nabídky mobilních operátorů. V aplikační nabídce Nokie 8810 jsou navíc Google Mapy, dokonce i Google Asistent nebo Twitter a Facebook.

Ocel do kalhot

Mezi smartphony chce Nokie zaujmout telefonem Nokia 8 Sirocco, který proti loňské verzi přináší změnu konstrukce. Místo hliníku výrobce vsadil na soustruženou ocel – dvoumilimetrový rámeček má telefon ochránit před deformací i při nošení telefonu v zadní kapse kalhot.

Vnitřní výbava ale zůstává podobná jako u původní Nokie 8, to znamená zejména "loňský" procesor Snapdragon 835, zatímco ostatní vlajkové lodi letošního roku budou mít novou generaci procesorů s výkonem vyšším asi o 20 procent a o čtvrtinu lepší efektivitou. Stejný je také 5,5" pOLED displej.

Telefonu zůstává také duální fotoaparát s optikou Zeiss, který firma údajně vylepšila – to by byla dobrá zpráva, protože fotoaparát byl nejslabším prvkem původní Nokie 8. Telefon také zůstává u tradičního poměru stran 16:9. S cenou kolem 700 euro to bude mít Nokia 8 Sirocco poměrně těžké.

Nejzajímavěji mezi smartphony od Nokie působí Nokia 7 Plus. Nový model, který jako první telefon značky nabízí displej s poměrem stran 2:1. Uvnitř má 4 GB RAM, procesor Snapdragon 660 a velkou baterii s kapacitou 3800 mAh. Spolu s duálním 12 + 13Mpx fotoaparátem s dvojnásobným zoomem to vypadá na dobře vyladěnou sestavu. Nokia ale zatím nezveřejnila cenu, která bude o úspěchu telefonu rozhodovat.

Pro méně náročné

Nokia v Barceloně ukázala už druhou generaci modelu Nokia 6 s o polovinu vyšším výkonem díky procesoru Snapdragon 630 a rychlým nabíjením přes USB-C a menšími rámečky. K dispozici bude verze se 3 GB RMA a 32GB úložištěm a později firma nabídne i model se 4 GB RAM a 64 GB paměti pro systém, aplikace a data.

Kromě toho Nokia ukázala také mobil se systémem Android Go s 1 GB operační paměti, který se přidává k Alcatelu jako nabídka pro rozvíjející se trhy. Cena mezi dvěma a třemi tisíci znamená telefon, který nabídne základní funkce a slabý výkon. Díky upravené verzi Androidu a aplikací by ale mělo vše fungovat o trochu lépe, než se v dané cenové kategorii dá čekat.

I u nových telefonů se Nokia drží důrazu na čistý Android, letos se dostává ještě o krok dále – všechny novinky jsou součástí programu Android One, o jehož aktualizace se stará přímo Google. To znamená kvalitní softwarovou podporu a vyšší bezpečnost i u levných telefonů.