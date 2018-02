Předseda Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) na veletrhu Mobile World Congress vyjednal spuštění pilotního projektu sítí 5G v Česku. Detaily dohody zatím nejsou veřejné, ale síťové technologie pro nástupce LTE dodá finská Nokia. Rozsah pilotního projektu nebude podle dostupných informací velký, jeho cílem je vyhodnotit dostupné technologie a v praxi zjistit, zda rozšíření sítí 5G nenarazí na překážky z pohledu státní správy.

Spuštění pilotního projektu očekává ČTÚ do září letošního roku. Přizvat k němu chce mobilní operátory i zástupce průmyslových podniků, zejména automobilek, pro které jsou rychlé mobilní sítě zásadní při vývoji samořiditelných vozů či asistenčních systémů pro řidiče. Hlavní výhodou 5G z pohledu strojové komunikace není vysoká maximální rychlost, ale blesková odezva sítě, která se pohybuje kolem jedné milisekundy (tisícina sekundy). To je rychlejší než reakční schopnost lidí. Reakční doba se u řidičů pohybuje od 0,4 do 1,5 sekundy.

A právě jsme se dohodli s Nokii na realizaci pilotu 5G v ČR. Ready? — Jaromír Novák (@xmireknovak) February 27, 2018

Testování 5G sítí v reálných podmínkách letos chystá řada velkých telekomunikačních operátorů, například Orange získal povolení testovat 5G ve Francii a Rumunsku, pilotní provoz sítí 5G se chystá i v USA, plán na zavádění 5G sítí chce mít do června připravený i Indie. V první vlně testování probíhá s pomocí prototypů, které často vycházejí z běžného PC osazeného speciálními komunikačními kartami.

První komerční zařízení pro sítě 5G chystají výrobci na konec tohoto roku. V Barceloně na MWC ukazuje například Huawei bezdrátový 5G router pro domácí použití nebo 5G komunikační jednotku pro automobily. V průběhu příštího roku pak chce Intel dostat na trh první notebooky vybavené 5G modemy, které Intel sám vyvíjí (Intel dodává i LTE modemy používané v části iPhonů nebo telefonů od Samsungu). 5G zařízení v roce 2019 přislíbily ve spolupráci s Qualcommem společnosti Lenovo, ZTE nebo Xiaomi.