Nepravděpodobný úspěch Nintenda Switch se možná jednou bude vyučovat jako ukázka geniálního manažerského rozhodnutí. Rok po zahájení prodeje firma získala 15 milionů zákazníků pro zařízení, které podle všech pravidel nemělo být úspěšné. Nintendo použilo dva roky starý mobilní procesor Tegra X1, vložilo ho do tabletu s 6“ HD obrazovkou, který měl konkurovat PlayStation 4 a Xboxu One s mnohonásobným výkonem. Ale vyšlo to.

Nintendo začalo prodávat Switch před rokem, 3. března 2017, a i před Vánoci byl Switch obtížně sehnatelný, firma nestačila vyrábět. A to přesto, že Nintendo Switch má cenovku vyšší než konkurenční konzole nebo většina tabletů na trhu.

Fanoušky značky totiž nadchla možnost hrát stejné hry doma na velké obrazovce i přímo na tabletu, kdekoliv.

Switch v podstatě převrátilo koncept použitý u předchozí konzole Nintenda, Wii U. To mělo pevnou základní jednotku a ovladač ve tvaru tabletu, na kterém se část her dala hrát i bez zapnuté velké obrazovky. Wii U se ale za pět let existence prodalo méně než Switche za jediný rok.

Prodejní úspěch přinesl i výraznou podporu tvůrců her, zatímco Wii U důvěru u velkých herních firem ztratilo už rok po vstupu na trh.

Hlavní hybnou silou Switche jsou ale hry přímo od Nintenda – není jich přitom moc. Na raketový start Switche ale stačila jediná – dlouho očekávaná dobrodružná hra Zelda: Breath od the Wild, které se prodalo asi sedm milionů kusů. Původně přitom hra vznikala pro Wii U. Podobně úspěšná je i předělávka z Wii U Mario Kart 8. Nejúspěšnějším titulem pro Switch se ale stala skutečná novinka – nový díl herní série Super Mario Odyssey, která se blíží 10 milionům prodaných kopií. U nás v redakci nejvíce zaujal nečekaný hit Arms, který využívá pohybové senzory v ovladačích joy-con, které lze od tabletu odpojit a v případě Arms s nimi bojovat. Nintendo pro tuhle hru nabídlo hned několik bezplatných aktualizací, ale i bez nich si Arms zaslouží ovace.

Všechno se ale Nintendu tak dobře nepovedlo. Přenosná konzole má spoustu míst, která by si zasloužila zlepšení. Ke Switchi například nejdou připojit bluetooth sluchátka a ani rok od zahájení prodeje nejsou k dispozici slíbené prémiové on-line služby, jejich spuštění je nyní plánováno až na září letošního roku. Ani on-line obchod se hrami není kompletní, chybí možnost nakupovat a hrát hry pro starší zařízení od Nintenda v rámci virtuální konzole a nabídka her pro letošní rok působí zatím dost prázdně, alespoň když si odmyslíme slibované hrátky s kartonem. Stále chybí například plnohodnotná hra s Pokémony.

Stejně tak na Switchi nelze sledovat videa z Netflixu nebo YouTube či poslouchat hudbu ze Spotify – je to stále čistě herní zařízení. Díky mobilním telefonům, které mají zákazníci stejně v kapse, to ale Nintendu prodeje nekazí a nejspíše ani nezačne.