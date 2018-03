“Lidstvo žilo statisíce let v prostředí, kde se nic nedělo, nic neměnilo. Změny probíhaly nesmírně pomalu. A všechno, doslova všechno se díky technologiím mění právě teď,” říká David Roberts, šéf americké firmy vyvíjející software pro kvantové počítače a jeden z nejuznávanějších odborníků na technologické inovace. V české metropoli vystoupil na konferenci Singularity University, jejímž tématem je využití technologií k vyřešení nejpalčivějších problémů budoucnosti.

HN: Opravdu žijeme v tak převratné době, jak říkáte? Řada lidí si to nemyslí.

To proto, že výsledky mnoha technologických inovací ještě nejsou tolik vidět. Ale vezměte si jen počítače. V osmdesátých letech jsem pracoval pro americkou vládu a podílel se na vývoji superpočítače Cray 2. Ten vypadal jako velká roura, ve které byla naskládána jádra procesoru, která se musela chladit tekutinou, aby se nepřehřívala. Tehdy to byl jeden z nejlepších computerů své generace, a víte co? Dnes se jeho výkonu vyrovná nebo ho předčí obyčejný mobilní telefon.

Podobné technologie každým rokem zdvojnásobují svůj výkon, jejich cena přitom soustavně klesá, takže jsou dostupné prakticky pro všechny. To platí třeba pro drony, se kterými brzy budou moci létat i lidé, aniž by je museli řídit. Automobilka Tesla zase nedávno představila první elektrický tahač Semi, který dosahuje větší akcelerace než nejrychlejší konvenční auto, Bugatti Veyron. Pak tu máte platformy sdílené ekonomiky, jako je Uber nebo Airbnb, které zlevňují pohyb a ubytování ve městech, a mohu pokračovat dál.

Dnes je situace taková, že žijeme ve světě plném inovací, které si ještě před pár lety nikdo neuměl ani představit. A budoucnost bude podobná: jedinou jistotou je očekávat neočekávatelné.

HN: Pokud jsou takovéto změny neočekávatelné, jak se jim mají přizpůsobit firmy, aby včas najely na vlnu inovací a udržely si svou pozici?

Uspořádání vaší společnosti se tomu musí přizpůsobit a k tomu samozřejmě potřebujete lidi schopné se na změny adaptovat. Zvláště velké korporace s tím ale mívají problém. Umí naslouchat přání svých zákazníků a pak podle toho vylepšovat své současní produkty. Pak se ale velmi trápí se zaváděním novinek, které mohou jejich dosavadní byznys posunout mnohem dál.

Pro velkou firmu, která se pro inovace rozhodne, je největší výzvou ona sama. Lidé ve velkých korporacích často sabotují změny, které mohou část jejich společnosti učinit bezvýznamnou. Korporace se ale do inovací pouštět musí, protože pokud to neudělají, tak je převálcuje někdo z konkurence. V minulém století nebyly technologické změny tak dramatické, a do inovací se tak nemusel pouštět každý. Dnes je to ale tak, že kdo neinovuje, ten zákonitě špatně skončí.

HN: Když se vrátíme k otázce samotných technologií, hodně vyzdvihujete jejich přednosti. Nepřinášejí s sebou ale také hrozby? Globální IT firmy dnes o člověku vědí kdeco, takže se třeba mluví o značné ztrátě soukromí.

Oheň můžete použít k tomu, aby vás zahřál, ale taky k tomu, abyste zapálil svému nepříteli dům. To mi připomíná bonmot jednoho komika, který říkal, že zbraně nezabíjejí lidi, to lidi zabíjejí druhé lidi. A proto prý doma radši žádné zbraně nemá.

HN: Vaše společnost vyvíjí software pro kvantové počítače. Ty v omezené míře zvládají provádět bleskové výpočty, které běžné počítače nesvedou. Na druhou stranu se ale mluví o tom, že takové stroje dokážou během několika málo sekund prolomit bezpečnostní šifrování systémů, která se dosud považovala za prakticky nepřekonatelná. Pokud je pak dostanou do ruky hackeři, mohli by ohrozit bezpečnost spousty lidí. Jak by se tedy měla podobná technologie využít prospěšně, aby neškodila?

Nemyslím si, že by kvantové počítače musely zničit třeba platební síť bitcoinu nebo jiné velmi dobře zabezpečené systémy, jak se o tom mnohdy mluví. Existují i šifrovací metody, které kvantové počítače neprolomí, a právě takové metody můžeme využít, až se kvantové počítače více rozšíří. Stačí zkrátka přejít na novou zabezpečovací technologii.

Samy technologie nejsou dobré či špatné. Špatní mohou být jen lidé, kteří je zneužívají, aby zraňovali a poškozovali druhé. A tomu zabránit nelze. Můžeme ale počet podobných zneužití omezit na přijatelnou míru. Celou naší historií se vine prospěšné i negativní využívání technologií a zatím jsme vždycky byli schopní tyhle dvě roviny vyvážit. Já proto věřím, že se nám to bude dařit i v budoucnu.

Problém je, že média spíše propagují strach, protože ten lépe prodává. Na to si musíme dávat pozor, protože jinak můžeme jednoduše stvořit společnost, která bude naslouchat jen negativním zprávám o nebezpečných technologiích, což v lidech vzbudí obavy.

Vidíme to i na případu fake news, klamavých zpráv, kterým lidé věří natolik, že si pak zvolí někoho, koho ve skutečnosti nechtějí mít za svého lídra. Musíme být tedy opatrní v tom, jak jsou informace interpretovány, a musíme zapracovat na našich vzdělávacích systémech, aby lidé přestali věřit něčemu, co není pravda.

HN: Lidé se ale velmi často bojí toho, že jim roboti nebo nové technologie jako takové vezmou práci. Nejsou přece jen takové obavy oprávněné?

Tohle je jeden z největších mýtů na světě. Představa, že automatizace krade lidem jejich pracovní místa. Samozřejmě že to dělá, ale vedle toho mnohem větší množství míst pro lidi vytváří. A to platí o inovacích v celé lidské historii.

Před 150 lety byli všichni rolníci. A všichni se tehdy báli, že jim stroje vezmou práci. Stalo se ale, že by naši předci skončili bez práce? Z rolníků se zkrátka stala obsluha továrních strojů nebo řidiči kamionů, což jsou zase další stroje.

Dnes zase umělá inteligence umožnila, aby lidé mohli jezdit pro Uber. Ano, díky tomu končí mnoho taxikářů. Jenže tahle technologie dává příležitost pracovat i lidem, kteří se vůbec nevyznají v místopise města, místo téhle znalosti se ale mohou spolehnout na navigaci. A navíc přitom ani nemusí umět jazyk země, ve které se svým vozem jezdí, protože je aplikace Uberu tak jednoduchá, že se za ně postará o hledání zákazníků a vyřeší i zaplacení za jízdu.

Jak jsem řekl, technologie skutečně vedou k rušení spousty pracovních míst. Jde ale o takové práce, které už lidé stejně vykonávat nechtějí, protože jsou nebezpečné nebo monotónní. Zatím lidé pracují hlavně proto, že za to dostávají plat, často je ale práce vůbec nenaplňuje. Dnes mají ale skvělou příležitost konečně se začít věnovat tomu, co je skutečně baví, a být kreativnější.

Podívejte se na zemi, jako je Německo. To je stát, který je na špičce technologických inovací, spoustu věcí tam mají zautomatizovaných. Dalo by se tak čekat, že už tamní ekonomika tolik lidí na práci nepotřebuje. Je to ale přesně naopak a v Německu je velmi nízká nezaměstnanost. V zemích jako Španělsko či Itálie, které v automatizaci zaostávají, se naopak potýkají s obrovskou nezaměstnaností.

HN: Budoucnost tedy podle vás bude veskrze pozitivní.

Nikdo se nechce vrátit zpátky ke zdravotní péči, kterou jsme měli před dvaceti lety. Nebo k televizím či mobilům, které jsme si kdysi kupovali. Budoucnost je zkrátka vždy lepší než minulost, i když přináší spoustu výzev. Nakonec nad nimi ale převáží pozitiva.