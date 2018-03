Jak starý telefon máte v kapse? Podle statistik společnosti BayStreet Research je mu možná už 31 měsíců. To je průměrná doba, po kterou se uživatelé drží jednou koupeného mobilu. Není to jen tím, že telefony před třemi lety nabídly skokové zvýšení výkonu nebo lepší baterie – to operátoři omezili dotace na telefony a ceny špičkových telefonů začaly růst. Zákazníky to odrazuje.

Aktuální studie chování spotřebitelů od společnosti Piper Jaffray’s ukázala, že 44 procent respondentů si nekoupilo nový iPhone, protože jejich starý model stále bez problémů funguje. Dalších 31 procent dotázaných jako důvod pro setrvání u stávajícího iPhonu uvedlo, že nové modely jsou příliš drahé.

Tyto výsledky nejsou překvapivé. Odkládání koupě nového telefonu a nákupy starších, levnějších modelů jsou trendem, který se dotýká všech výrobců prémiových telefonů – Applu a Samsungu, ale také Sony, LG nebo HTC. Právě tři posledně jmenované firmy kvůli změně na trhu přišly o své postavení a vypadly ze seznamu deseti nejúspěšnějších výrobců chytrých telefonů.

Podíl repasovaných zařízení se na celkových prodejích blíží deseti procentům a podle Wall Street

Journal stojí za stagnací mobilního trhu v roce 2017. Poslední čtvrtletí loňského roku přineslo dokonce pětiprocentní meziroční pokles počtu prodaných telefonů. Nezanedbatelný je také klasický bazarový trh – jen sbazar.cz nabízí asi 10 tisíc inzerátů s mobilními telefony.

Ještě větší problém při prodeji nových telefonů představují oficiálně prodávané starší verze. Například v případě Applu tvořily před Vánoci starší modely čtyřicet procent prodejů a luxusní iPhone X si koupila pouze pětina zákazníků. Firma přitom iPhone 6s a 7 udržuje proto, aby mohla nabídnout levnější alternativu a nepřicházela o tržní podíl. Podobné je to i u Samsungu, dva roky stará Galaxy S7 je desátý nejpopulárnější telefon podle statistik Heureky a koupit se dá díky cashbacku asi za polovinu ceny nadcházející Galaxy S9.

Popularita starších topmodelů navíc "kazí" prodeje v segmentu "vyšší střední třídy" telefonů s cenami kolem deseti tisíc korun, které mají sice často novější operační systém nebo protažený displej, ale zaostávají výkonem, kvalitou fotoaparátu a chybí jim například voděodolnost. Dlouhý životní cyklus telefonů se projevuje i na fragmentaci Androidu – místo zlepšování situace má aktuální verzi systému od Googlu stále menší procento zařízení.

Samsung proti kanibalizaci staršími modely v případě Galaxy S9 bojuje slevou, pokud zákazníci zároveň odprodají svůj starý telefon. Podobnou akci spustil Samsung i v létě 2017. Odkup starého telefonu výměnou za slevu na nový nabízí celoročně například O2.

Dalším trendem, který má překonat nechuť zákazníků k vysokým cenám, je prodej na splátky i u operátorů nebo pronájem telefonů s každoroční výměnou za nový model. S "operativním leasingem" pro telefony přišla v Česku Alza – nejprve pro iPhony, poté i pro Samsung a Huawei/Honor. Službu navíc rozšířila i na tablety a počítače.