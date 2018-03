Začátek jara je pro české audiofily svátek. Sjíždějí se do hotelu Don Giovanni na největší výstavu audia v Česku, takový audiofilský CES s největší hustotou slovutných značek na metr čtvereční. Vedle systémů, které téměř vyžadují speciální zesílenou konstrukci podlah a vlastní elektrárnu, jsou k vidění a poslechu i desítky modelů sluchátek, od levných kousků za několik set korun až po značky, které v Česku zná jen pár vyvolených, a u kterých často překvapí poměr ceny a kvality.

Před rokem se na Audio Video Show Praha představilo více než 500 značek, letos to vypadá podobně. Díky silné komunitě hi-fi nadšenců a audiofilů v Česku je i na malém českém trhu aktivní spousta značek. Velký prostor tak logicky patří světoznámým firmám jako je Bowers & Wilkins, McIntosh nebo Dynaudio. Pro normální smrtelníky je AVS Praha ideální způsob poslechnout si špičkové audio.

V centru pozornosti návštěvníků ale nejsou jen zahraniční značky. Výsadní postavení mají dva čeští výrobci – Acoustique Quality, který zastupuje i rakouského výrobce gramofonů Pro-Ject a Xavian Roberta Barletti, který na Audio Video Show pravidelně ukazuje nové produkty.

Xavian po loňských sloupech Epica Caliope ještě přitvrdil a předvedl nejvyšší model řady Epica s označením Prometeo s ozvučnicí z krásného masivního italského ořechu a na míru vyráběnými reproduktory. Zakladatel značky říká, že do této reprosoustavy vložil vše, co se za dvacet let praxe naučil. S cenou 418 tisíc korun už jde o výbavu pro hodně nadšené fanoušky hudby, i když na výstavě byly i mnohonásobně dražší kousky. Specifikem Prometea jsou velké nároky na prostor. Sestava vypadá jako dvoupásmová: na vrchu je malý výškový reproduktor s hliníkovou cívkou, pod ním je pět reproduktorů s průměrem 17,5 cm s papírovou membránou.

Zdání ale klame. Nejvyšší ze čtveřice slouží jako středový reproduktor, zbylé čtyři pak mají roli basových reproduktorů – znásobení přitom funguje. Reprosoustava naplnila velkou místnost a nepochybně ještě měla rezervu. Zvuk byl typický pro Xavian – muzikální, vřelý s mírně zvýrazněnými basy. Výstavní prostor bohužel není to správné místo pro posouzení kvalit takové reprosoustavy, to chce pořádnou poslechovou místnost, a hlavně větší výběr hudby. V konkurenci na místě ale působil Prometeo sebevědomě.

AQ se na výstavě soustředí na své špičkové modely Passion a Orca, výraznější novinky se chystá představit až za několik týdnů na veletrhu v Chicagu. Reprosoustavy Orca představené před rokem na veletrhu CES ovšem působí stále skvěle, navíc hrály připojené ke krásnému a impozantnímu elektronkovému zesilovači Kronzilla od pražské společnosti KR Audio Electronics.

Pro Acoustique Quality bude letos důležitější květen, kdy firma oslaví 25 let existence a uvede nové produkty, o kterých se zatím nesmí mluvit. Na stánku firmy nás tak zaujal hlavně chystaný distribuční přírůstek – stylové reprosoustavy značky Well Rounded Sound, který kombinuje malé rozměry se slušným zvukem a famózním designem. Nejvýraznější model této řady boduje tím, že plně odkrývá konstrukční materiál – tuhou překližku. Její hrany tvoří plochu tří stran a vidět jsou i v bass reflexu. Součástí reprosoustav jsou i překližkové podstavce s miskami na bodce, které eliminují rezonanci energicky hrajících repráčků.

Z nabídky Pro-Jectu, se kterým AQ spolupracují, nás na místě zaujal gramofon Juke Box E, který má integrovaný předzesilovač i koncový zesilovač, a ještě umí přijímat zvuk přes bluetooth z telefonu nebo počítače a posílat jej do připojených reprosoustav. Náznak „high-endu“ dodává viditelný řemen, který přenáší energii z motoru na talíř. V nejbližší době bychom tento netradiční „plug and play“ systém měli otestovat.

Největší audio zážitek na letošním ročníku Audio Video Show si nicméně přichystala pro návštěvníky společnost E. P. Audio, distributor značek, které patří do koncernu McIntosh Laboratory. Soustava zesilovačů McIntosh s typickým designem se „zpátečnickým“ zeleně prosvíceným logem, gramofonu stejné značky a špičkové sloupové reprosoustavy Sonus Faber Aida nabídla doslova neuvěřitelný přednes. To, že letos na výstavě chyběly legendární šneci Nautilus od Bowers & Wilkins, vůbec nevadilo. I v hotelovém sále stačilo zavřít oči a Rebecca Pidgeon se svojí kapelou byla s vámi v pokoji. Žádné reprosoustavy, ale dokonalá živá produkce. Celý zvukový řetězec od McIntosh Laboratory zapojený na výstavě stojí asi 4,5 milionu korun, takže by bylo možná levnější zařídit soukromý koncert, ale zážitek to byl nádherný.

Stejný sál ale nabídl i relativně levné překvapení. Sluchátka Sonus faber Pryma 01 vypadají nádherně, mají skvělé zpracování plné kovu a kůže typické pro tuto italskou značku a znějí mnohem lépe, než jsem čekal s ohledem na cenovku – ta totiž ukazuje „jen“ 14 tisíc korun. Samozřejmě, sluchátka nemají třeba aktivní rušení okolního hluku, ale přesto jde o hodně levnou vstupenku do světa McIntoshe.

Aby to nebylo tak jednostranné, tak v rámci prezentace byla sluchátka připojená do zesilovače McIntosh za 200 tisíc korun. Ale i tady přišlo překvapení – McIntosh dělá i přenosný sluchátkový zesilovač, který stojí 24 tisíc korun. To není málo, ale pořád je to jen čtvrtina ceny nejlevnějšího klasického zesilovače této značky. Ještě větší překvapení ale je, že luxusní sluchátka Pryma lze úplně normálně nakrmit z telefonu se slušným sluchátkovým výstupem – v případě Galaxy S9 zněla stále velmi dobře, ne tak plně a dynamicky, jako s původním zesilovačem, ale pro poslech na pochodu to bylo naprosto v pohodě.

Něco jiného pak čekalo u Sennheiseru – první možnost vyzkoušet si v Česku sluchátka Sennheiser HD 820 – nejlepší uzavřená sluchátka na světě – tedy nejspíše. Znovu jsme se přesvědčil, že se mi to nezdá a německým inženýrům se podařilo vyvinout sluchátka s uzavřenou mušlí, která zní stejně vzdušně jako sluchátka otevřená, ale bez toho, aby do okolí unikalo tolik zvuku. Společnost Panter Praha zveřejnila i cenu pro český trh – ta je dvojnásobná ve srovnání s předchozím top modelem značky Sennheiser HD 800. Kolik zákazníků dá za sluchátka 59 990 korun, to je otázka, zvuk ale mají fantastický. Vlastně jsem z HD820 měl podobný pocit, jako z oné sestavy McIntosh/Sonus faber, která stojí o tři řády více, takže se taková sluchátka v podstatě vyplatí.