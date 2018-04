Americká společnost Amazon dostala podle serveru Washington Post minulý týden patent na doručovací dron, který dokáže reagovat na lidská gesta a křik. Nové autonomní létající drony by měly být schopny rozpoznat lidské reakce a následně se podle nich řídit. Pokud začne člověk křičet a naštvaně mávat rukama, pozná podle nového patentu, že má letět pryč. Naopak při souhlasném vystrčení palce dron doručí svůj náklad. Přístroj je také schopný změnit svou trasu, aby se vyhnul nárazu, a ptát se lidí na otázky.

Koncept je součástí plánu Amazonu vyvinout skupinu autonomních dronů, které dokážou doručit zákazníkům balíky do 30 minut. Patent by měl pomoct Amazonu řešit, jak mohou létající roboti interagovat s náhodnými lidmi a zákazníky čekajícími přede dveřmi.

Patent, který byl podán již v červenci roku 2016, je zároveň schopný rozeznávat lidský hlas. Pokud tedy bude náhodného člověka dron obtěžovat, bude mít možnost jej křikem odehnat.

Drony by podle patentu měly používat kombinaci hloubkových, sluchových a světelných senzorů. Byly by zároveň schopné učit se co nejlépe doručovat balíky na základě spolupráce s lidmi. "V určitých případech může člověk interagovat s dronem a učit jej, jak reagovat na různá gesta, okolnosti atd.," píše se v patentu.



Není jasné, kdy a jestli vůbec se začnou tyto drony používat. Amazon to odmítl komentovat.

Patent je součástí několika ambiciózních konceptů společnosti Amazon. Například dronu, který je v případě nouze schopný sebedestrukce, či zrcadla, které mísí virtuální realitu s lidským odrazem a je schopno člověka obléct do virtuálního oblečení. Stejně jako tento typ dronů jsou to však pouze koncepty, které zatím nebyly využity, a není jisté, zda někdy vůbec budou.

První balík dronem byl Amazonem doručen v prosinci roku 2016, kdy do anglického Cambridge během 13 minut doručil televizi a popcorn.