Vánoce pro geeky mohou být i v dubnu. On-line videopůjčovna Netflix přidala do své nabídky v Česku hned deset titulů spojených s průkopníky surrealistického humoru známými jako Monty Python. Téměř padesát let po odvysílání prvního dílu seriálu Monty Python’s Flying Circus tak je na Netflixu k dispozici téměř kompletní filmografie skupiny.

Nabídce Netflixu vévodí stěžejní díla – Monty Python a Svatý grál, Život Briana a Smysl života, nechybí ale ani celá sbírka skečů pro BBC od Mrtvého papouška přes Spam až po Ministerstvo švihlé chůze. České fanoušky od sledování může odradit tradiční bolest Netflixu v Česku – absence české lokalizace, přestože existují titulky z verzí vysílaných na ČT.

Monty Python: Mrtvý papoušek (video je v angličtině)

I když je příchod Pythonů do Česka ochuzený o titulky v češtině, Netflix obsah v češtině přidává. Titulky má například povedený komediální seriál Better Place s Kristen Bell v hlavní roli, populární Stranger Things nebo Orange is the new Black. Český dabing pak mají vedle dětských seriálů o pokémonech a hrdinech z Lega seriály Gotham a Hannibal.

Navzdory důrazu na vlastní tvorbu je Netflix stejně jako konkurenční streamovací služby závislý na licencovaném obsahu. Ten podle studie společnosti 7Park Data představuje v USA až 80 procent sledovaného videa. V případě služby Hulu je podíl vlastní tvorby na zhlédnutých minutách pouze tříprocentní. V případě Netflixu ale zájem o “Netflix originals” roste. V roce 2016 tvořil originální obsah pouze 12 procent zhlédnutého videa, za rok se tedy podíl vlastních filmů a seriálu na celkovém objemu téměř zdvojnásobil. Tento vývoj je logický vzhledem ke stále většímu množství titulů, které Netflix sám produkuje.