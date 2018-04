Reklama na webu je nejrozšířenější způsob platby za obsah. Velké množství reklamních sdělení vede asi pětinu uživatelů k instalaci nástrojů, které inzerci odstraňují. I když to pro poskytovatele obsahu znamená finanční ztráty, je to legální. Německý Nejvyšší soud nyní rozhodl, že legální je nejen blokování reklamy ze strany koncových uživatelů, ale také vývoj a distribuce nástrojů, které to umožňují.

Vydavatelství Axel Springer obvinilo společnost Eyeo, která distribuuje aplikaci Adblock Plus, že porušuje soutěžní právo, když za poplatek umožňuje některým firmám umístění do seznamu serverů s povoleným zobrazováním reklamy. Německý Nejvyšší soud rozhodnutí soudu nižší instance, podle nějž je existence seznamu povolených reklam porušením soutěžního práva, zrušil. Obchodní model společnosti Eyeo není podle rozhodnutí soudu agresivní obchodní akt. Soud zároveň uvedl, že společnosti Axel Springer nic nebrání v zablokování přístupu uživatelů s běžícím Adblockem k článkům na svých serverech. Tuto možnost využívá celá řada velkých vydavatelů.

Podle hlavního právníka společnosti Axel Springer je toto rozhodnutí útokem na srdce svobodných médií. Firma se proto hodlá obrátit s dovoláním na německý Ústavní soud. Použít k tomu chce jiný argument. Existence aplikace pro blokování reklamy údajně ohrožuje svobodu tisku narušením finanční stability vydavatelství. Mluvčí společnosti Eyeo Laura Dornheimová v reakci na tento argument uvedla, že snížení reklamních příjmů nemusí vést k umírání médií, protože Axel Springer zaznamenal dvouciferný růst obratu své digitální divize.

Proti společnosti Eyeo se sídlem v Kolíně nad Rýnem vede sousední spory celá řada německých médií. Dosavadní soudní rozhodnutí dávají za pravdu tvůrcům Adblocku Plus. Jediný verdikt, který vyhověl obžalobě, nyní Nejvyšší soud zrušil.

Problematický obchodní model

Centrem kritiky Abdblocku Plus je existence poplatku za zařazení na seznam serverů, na kterých se reklama zobrazuje. Adblock Plus má pro svůj "whitelist" celou řadu podmínek, které popisují, jak má vypadat přijatelná reklama. Velké mediální firmy za umístění na whitelist musí platit, a to 30 procent obratu z reklam, které se díky zařazení na seznam povolených serverů, ukážou uživatelům.

Jako velké firmy společnost Eyeo definuje provozovatele serverů, kterým se měsíčně díky zařazení na seznam povolených serverů zobrazí alespoň 10 milionů reklam. Na seznamu je podle oficiálního vyjádření pouze 10 procent platících firem, 90 procent je na seznamu bezplatně. Obě skupiny pak musí splňovat všechny požadavky na přijatelné reklamy.

Mezi hlavní pravidla patří záběr maximálně 15 % plochy první obrazovky článku a umístění mimo hlavní obsah s jasným odlišením toho, že jde o reklamu. Pravidla pro přijatelné reklamy spravuje nezávislá komise.

Přístup Adblocku připomíná aktivity Googlu a dalších velkých internetových firem s názvem Koalice pro lepší reklamu. Google začal obtěžující reklamy blokovat ve svém prohlížeči Chrome letos v únoru. Mezi členy Koalice pro lepší reklamu je mimo jiné i Axel Springer. Pravidla Googlu, Facebooku a dalších velkých firem jsou ale výrazně laxnější, na desktopu nelimitují podíl reklamy na celkovém zobrazeném obsahu a na mobilu jako limit uvádějí 30 procent plochy, dvojnásobek ve srovnání s pravidly Eyeo.

Blokování a podvodníci

Popularita blokování reklamy se projevila mimo jiné vznikem potenciálně nebezpečných aplikací, které slibují odstranění reklam. Autor služby AdGuard objevil hned pět doplňků pro prohlížeč Chrome, které slibovaly odstranění reklam, ale kromě toho, že šlo o kopie reálných produktů, obsahovaly také skrytý kód, který z prohlížečů s instalovanými doplňky vytvořil de facto botnet.

Nejpopulárnější z těchto potenciálně nebezpečných aplikací AdRemover for Google Chrome měla více než deset milionů uživatelů. Druhá nejpopulárnější uBlock Plus jich měla osm milionů a falešný Adblock Pro měl další dva miliony uživatelů. Celkem jde o 22 milionů potenciálně napadených počítačů.