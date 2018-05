Microsoft na poslední chvíli vydal Windows 10 April Update. Slíbená jarní aktualizace Windows 10 přináší tentokrát všechny slíbené nové funkce, včetně o půl roku odložené Časové osy, která usnadňuje přístup k souborům nebo webovým stránkám otevřených na jiném zařízení.

Uvolnění aktualizace poslední dubnový den večer ale není stoprocentní. Microsoft nezačal automatickou distribuci, novou verzi si ale může stáhnout každý zájemce návštěvou nastavení a ručním vyhledáním aktualizací. April Update je možné také stáhnout s využitím aplikace Pomocník s aktualizací Windows 10 z webu Microsoftu.

Automaticky si Windows 10 začnou novou verzi instalovat až 8. května, ani to se ale netýká všech uživatelů. Microsoft bude Dubnovou aktualizaci uvolňovat postupně po dobu několika týdnů až měsíců.

Vedle počítačů s Windows 10 si aktualizovanou verzi operačního systému mohou stahovat také majitelé herních zařízení Xbox One, které pod kapotou mají také Windows. Nejvýraznější technologickou novinkou je podpora rozlišení 2560 x 1440 bodů a proměnlivé snímkové frekvence ve spojení s monitorem nebo televizí s funkcí FreeSync. Tu nabízí například nové QLED televize Samsung.

Součástí aktualizace je také nová aplikace Xbox Avatars, která vrací na scénu 3D postavičky reprezentující hráče. Nová verze nabízí například možnost přidávat rekvizity – některé hráči mohou dostat jako odměnu za hraní, za jiné chce Microsoft reálné peníze.

Největší novinky ve Windows 10

Časová osa

Funkce v originále Timeline po stisku kláves Windows + Tab se zobrazí náhled všech aktuálně otevřených aplikací, ale také přehled dokumentů a webových stránek prohlížených během posledních 30 dní. Nechybí ani možnost vyhledat dříve otevřené dokumenty nebo webové stránky, pokud si uživatel pamatuje název dokumentů nebo slova vyskytující se v obsahu dokumentů či webových stránek. Microsoft nabízí také možnost z přehledu odstranit konkrétní položky nebo údaje za celé hodiny či dny.

Kromě rychlého otevření souborů aktivních na jiných zařízeních pomůže Časová osa také rychleji najít soubory otevřené v minulosti na jiném zařízení se stejným uživatelským účtem. Cílem je usnadnit přechod mezi různými zařízeními, ať už jde o dva různé počítače nebo o pokračování v práci rozdělané na mobilním telefonu s aplikacemi Microsoft Office.

Microsoft tuto funkci prezentoval právě ve spojení s větším počtem zařízení, v základním nastavení je ale možnost synchronizace údajů mezi různými počítači či mobilními telefony vypnutá a aktivovat se musí ručně. Není to ani moc přehledné – nastavení funkce Timeline je totiž až na konci zobrazeného seznamu. Dalším omezením funkce Timeline je podpora v aplikacích – zatím jde primárně o aplikace přímo od Microsoftu v čele s Office a webovým prohlížečem Edge.

Pomocník pro soustředění

Vylepšená funkce "quiet hours" slibuje méně rušení při práci. V nastaveném čase automaticky blokuje notifikace. Automaticky pak dochází k potlačení notifikací při hraní nebo v průběhu prezentací. Uživatelé si mohou také zvolit aplikace, jejichž notifikace se zobrazí i přes "zákaz".

Bezkontaktní sdílení

Microsoft do aktuální verze Windows 10 přidal novou funkci, která se inspirovala systémem Aidrop v MacOS od Applu. Jde o možnost odeslat soubory na jiný počítač v blízkém okolí prostřednictvím Bluetooth nebo Wi-Fi spojení. Systém sám vybere nejvhodnější technologii přenosu. Při našich pokusech probíhaly přenosy přes Bluetooth, takže se soubory kopírovaly až zoufale pomalu. 80MB soubor zabral 9 minut. Je to ale jednodušší než shánět USB klíčenku nebo nastavovat sdílené složky a na rychlé nasdílení fotky nebo dokumentu to bude užitečné. A Microsoft snad přijde na způsob, jak aktivovat přenosy přes Wi-Fi.

Hezčí vzhled

Podceňovat design se nevyplácí. Původní podoba Windows 10 se části uživatelů nelíbila, byla příliš jednoduchá, plochá. Takzvaný plynný design podobu Windows vylepšuje. Přidává hlavně průhlednost, kdy pod nabídkou start, v aplikaci nastavení nebo pod notifikačním centrem prosvítají aplikace otevřené na ploše. Lehce průsvitné, asi jako mléčné sklo, jsou i moderní aplikace od Microsoftu – efekt je decentní, takže nepůsobí rušivě.

Větší možnosti nastavení

Windows 10 April Update kromě Časové osy neobsahuje žádný zásadní nový prvek, k dispozici je ale spousta drobných vylepšení. Například aplikace Nastavení už obsahuje snad všechny prvky, které byly v průvodních ovládacích panelech. Novinkou dubnové aktualizace je například možnost nastavit hlasitost audia pro každou aplikaci zvlášť. Podobně lze na noteboocích se dvěma grafickými čipy vybrat, jakou grafickou kartu má jaká aplikace použít, pro starší hry lze například nastavit použití integrovaného čipu s nižší spotřebou.

Microsoft připravil také možnost snadného párování zařízení přes bluetooth. Po aktivaci párovacího režimu na zařízení se v PC objeví výzva ke spojení automaticky. Má to ale háček – zatím tuto funkci podporuje jediné zařízení – myš od Microsoftu. Jedná ale s dalšími výrobci v čele s Logitechem.

Vylepšení pro vybrané

Windows 10 April Update obsahuje více novinek, ale spousta z nich se netýká českých uživatelů. Jde například o vylepšení asistentky Cortany, možnost diktování textu jako plné náhrady klávesnice a možnost automatického čtení dokumentů v nové verzi Wordu v rámci předplatného Office365. Řada vylepšení se také týká majitelů specifického hardwaru. Microsoft například zvýšil přesnost a zrychlil odezvu při ručním psaní dotykovým perem a výrazně vylepšil podporu virtuální reality. Headsety označované jako Mixed Reality si už rozumí se službou SteamVR (doposud byla k dispozici pouze betaverze) a přišla i podpora vibrační odezvy pohybových ovladačů.