Autoři české hry Beat Saber mohou slavit. Dva dny po vydání se jejich hra založená na kombinaci rytmické hudby a virtuálních světelných mečů dostala na vrchol žebříčku nejlépe hodnocených her v on-line obchodě Steam. Tříčlenný tým Hyperbolic Magnetism sídlící v Praze překonal slavné herní značky jako je Zaklínač nebo Tomb Raider. Přibližně 99 procent recenzí Beat Saber je nadšených.

Pohled na žebříček ukazuje i na další český úspěch. Na třetím místě je další česká indie hra Factorio společnosti Wube Software založené Michalem Kovaříkem a Tomášem Kozelekem. Mezi dva české tituly se vklínil pouze legendární Portal 2. Zatímco má ale Beat Saber jen lehce přes tisíc recenzí, Portal jich má 87 tisíc a Factorio 27 tisíc.

V případě nejlépe hodnocených her hraje výraznou roli to, jak tvůrci dokáží oslovit cílovou skupinu hráčů. V případě masově zaměřených her jako je Zaklínač totiž roste riziko, že se autoři netrefí všem úplně do vkusu. Například Zaklínač 3 je až na 23. místě, ale má kladných 97 procent ze 145 tisíc recenzí.

Pro Beat Saber je první pozice v žebříčku velký úspěch, stejně jako fakt, že autoři za tři dny dostupnosti prodali 25 tisíc kopií své hry. Toto číslo je relativně nízké, zejména ve srovnání s fenomenálním úspěchem hry God of War, které se jen na Playstation 4 za tři dny prodalo 3,1 milionu kopií, nebo s milionem kopií, které prodalo Kingdom Come Deliverance přibližně za týden.

Beat Saber má ale velký hendikep. Zatímco God of War oslovoval více než 70 milionů majitelů PS4 a Kingdom Come mohlo oslovit možná až 200 milionů majitelů PC, PS4 a Xboxu One, Beat Saber má cílovou skupinu omezenou přibližně na dva miliony majitelů systémů vituální reality HTC Vive, Oculus Rift a Windows Mixed Reality.

Pro srovnání Job Simulator, jedna z nejúspěšnějších her pro virtuální realitu, získal tržby ve výši 3 milionů dolarů po deseti měsících dostupnosti pro HTC Vive a třech měsících na PlayStation VR. Tři miliony dolarů přitom znamenají asi 100 tisíc prodaných kusů.

Autoři Beat Saber očekávají další zvyšování prodejů, zároveň ale počítají také s pravidelnými příjmy z pronájmu licencí VR hernám. Ty za přístup k populárním titulům platí pravidelné měsíční poplatky. Pravděpodobné je také vydání hry pro PlayStation VR, což představuje více než dva miliony dalších potenciálních zákazníků. Oficiální oznámení ale zatím neproběhlo.